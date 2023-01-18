Глава строительного комитета новосибирского Заксобрания решил сложить полномочия: недавно он получил новую должность

Глава строительного комитета Законодательного собрания Новосибирской области Александр Терепа решил сложить полномочия. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Заксобрания.
Как сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на самого депутата, Терепа уже написал заявление. Терепа также предложил рассмотреть кандидатуру нового руководителя — Олега Подойма.
— Основная причина — исполнение моих полномочий на посту главы новой структуры — новосибирского отделения Социального фонда РФ. Для того чтобы полноценно работать, принял решение о сложении полномочий депутата, — пояснил Александр Терепа.
В пресс-службе Заксобрания уточнили, что окончательное решение еще не принято. Вопрос о кадровых перестановках примут 26 января на сессии Заксобрания.
Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования с 1 января 2023 года объединили в Социальный фонд России. В Новосибирской области его отделение возглавил депутат Заксобрания от «Единой России» Александр Терепа. С 2010 года он возглавлял новосибирское отделение Пенсионного фонда, а до этого управлял Бердском.