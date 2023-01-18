Сибирячка сделала эротический косплей на Леди Димитреску — горячие фото с персонажем компьютерной игры

Модель из Новосибирска сделала эротический косплей на популярного персонажа — Леди Димитреску (Lady Dimitrescu) из игры Resident Evil 8 Village.

— Леди Димитреску я косплеила уже много раз, и каноничный образ из игры, и фансервис версии в белье, и даже версию по пользовательскому моду (дополнение к компьютерной игре — прим.ред.). Думала, что уже к персонажу не вернусь, но увидела забавный арт, где Леди представлена в виде большой кошки. Точнее в наряде кошки. И вот решила что к новогодней тематике такое будет хорошо, — объяснила корреспонденту НГС Алиса Арефьева. — Мухобойка тоже один из модов и тут на арте она также есть.