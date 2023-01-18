СЕЙЧАС -12°С
Пробки 5/10
usd 68.66
eur 74.26
Тема дняДело из-за работы «Экологии-Новосибирск»
Все новости
Все новости

Сибирячка сделала эротический косплей на Леди Димитреску — горячие фото с персонажем компьютерной игры

Девушке 29 лет и это далеко не первая ее съемка

737

На этом фото девушке и фотографу получилось создать ощущение, что кровать обычного человека слишком маленькая для персонажа

Поделиться

Модель из Новосибирска сделала эротический косплей на популярного персонажа — Леди Димитреску (Lady Dimitrescu) из игры Resident Evil 8 Village.

— Леди Димитреску я косплеила уже много раз, и каноничный образ из игры, и фансервис версии в белье, и даже версию по пользовательскому моду (дополнение к компьютерной игре — прим.ред.). Думала, что уже к персонажу не вернусь, но увидела забавный арт, где Леди представлена в виде большой кошки. Точнее в наряде кошки. И вот решила что к новогодней тематике такое будет хорошо, — объяснила корреспонденту НГС Алиса Арефьева. — Мухобойка тоже один из модов и тут на арте она также есть.

Девушке 29 лет и это далеко не первая ее съемка. Фото сделал Евгений Накрышский.

— Сложность в размере персонажа, Леди значительно выше обычного человека. И попытались хотя бы на части фото это показать по отношению к обстановке. Фотограф снимал такие кадры на широкоугольный объектив, — отметила модель.

Девушка представила персонажа в виде кошечки

Девушка представила персонажа в виде кошечки

Поделиться

Съемка была сделана к новому году

Съемка была сделана к новому году

Поделиться

Девушка экспериментирует с образами

Девушка экспериментирует с образами

Поделиться

Мухобойка — один из модов персонажа

Мухобойка — один из модов персонажа

Поделиться

Алиса Арефьева ранее выпустила эротический календарь к новому году. Девушка сама создает себе образ, шьет костюмы, делает прически и макияж.

По теме

КосплейМодельСъемкиФото
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter