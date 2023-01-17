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Уголовное дело о клевете вице-мэра Новосибирска Артема Скатова передали в суд

В начале декабря Скатова отстранили от должности

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Изначально по уголовному делу Скатов проходил свидетелем

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В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета».

— По версии следствия, заместителя мэра в феврале 2022 года обратился к администратору одного из телеграм-каналов, в котором размещаются посты политического характера. В отношении потерпевшего он распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство последнего, — пояснили в ведомстве.

Уголовное дело направили в мировой суд Октябрьского района Новосибирска.

Напомним, уголовное дело о клевете возбудили после заявления депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Изначально Артем Скатов проходил по нему свидетелем, а затем — подозреваемым.

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