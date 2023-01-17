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«Сняли почти все швы — их было несколько десятков»: из больницы выписали мальчика, которого покусал маламут

Ребенок останется под наблюдением челюстно-лицевых хирургов

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Ребенок возвращался один из школы

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Накануне, 16 января, из новосибирской больницы выписали 7-летнего мальчика, который пострадал от нападения маламута в поселке Кольцово.

Эту информацию журналисту НГС подтвердил главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи в Новосибирске Ростислав Заблоцкий.

— Сняли почти все швы — их было несколько десятков. Оставшиеся доснимем позже. Напомню, что ребенка доставили в тяжелом состоянии по скорой помощи в прошлый понедельник, 9 января, с обширными повреждениями лица и верхних конечностей вследствие укусов животного. В операционной многопрофильным составом врачей была оказана вся хирургическая помощь. Удалось избежать осложнений и выписать ребенка домой, — пояснил Ростислав Заблоцкий.

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Момент нападения собаки сняла камера видеонаблюдения

Видео: читатель НГС Александр

Главврач добавил, что ребенок останется под наблюдением челюстно-лицевых хирургов.

— Мы постарались на всех этапах лечения максимально исключить все последствия этой тяжелой травмы в судьбе ребенка, — заметил Ростислав Заблоцкий.

Напомним, что инцидент произошел 9 января 2023 года в наукограде Кольцово. Собака напала на мальчика, когда он возвращался из школы домой. Он был один, а от собаки его отбили прохожие.

— У ребенка пострадали лицо, веки, брови, шея, руки, плечи, — рассказывал НГС дядя школьника Александр.

Ранее мы рассказывали, что из-за нападения маламута на мальчика в Кольцово возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) — его взял на контроль Бастрыкин.

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