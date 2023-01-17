«Сняли почти все швы — их было несколько десятков»: из больницы выписали мальчика, которого покусал маламут

Эту информацию журналисту НГС подтвердил главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи в Новосибирске Ростислав Заблоцкий.

— Сняли почти все швы — их было несколько десятков. Оставшиеся доснимем позже. Напомню, что ребенка доставили в тяжелом состоянии по скорой помощи в прошлый понедельник, 9 января , с обширными повреждениями лица и верхних конечностей вследствие укусов животного. В операционной многопрофильным составом врачей была оказана вся хирургическая помощь. Удалось избежать осложнений и выписать ребенка домой, — пояснил Ростислав Заблоцкий.