«Сняли почти все швы — их было несколько десятков»: из больницы выписали мальчика, которого покусал маламут

Накануне, 16 января, из новосибирской больницы выписали
Эту информацию журналисту НГС подтвердил главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи в Новосибирске Ростислав Заблоцкий.
— Сняли почти все швы — их было несколько десятков. Оставшиеся доснимем позже. Напомню, что ребенка доставили в тяжелом состоянии по скорой помощи в прошлый понедельник,
Главврач добавил, что ребенок останется под наблюдением челюстно-лицевых хирургов.
— Мы постарались на всех этапах лечения максимально исключить все последствия этой тяжелой травмы в судьбе ребенка, — заметил Ростислав Заблоцкий.
Напомним, что инцидент произошел
— У ребенка пострадали лицо, веки, брови, шея, руки, плечи, — рассказывал НГС дядя школьника Александр.
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