Автомобиль загорелся на парковке в Новосибирске — видео происшествия

16 января автомобиль вспыхнул на парковке в Октябрьском районе Новосибирска. Как сообщает телеграм-канал «Любить Новосибирск», инцидент произошел на улице Зыряновской, 55. Очевидцы сняли пожар на видео.
— Автомобиль загорелся на парковке на Зыряновской, 55, — указано в сообщении.
По данным 2ГИС, по указанному адресу находится
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В середине декабря в Новосибирске у жилого дома вспыхнули три автомобиля. Инцидент произошел у дома