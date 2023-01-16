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Автомобиль загорелся на парковке в Новосибирске — видео происшествия

Инцидент произошел на правом берегу города

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Автомобиль вспыхнул на улице Зыряновской, 55

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16 января автомобиль вспыхнул на парковке в Октябрьском районе Новосибирска. Как сообщает телеграм-канал «Любить Новосибирск», инцидент произошел на улице Зыряновской, 55. Очевидцы сняли пожар на видео.

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Видео: телеграм-канал «Любить Новосибирск»

— Автомобиль загорелся на парковке на Зыряновской, 55, — указано в сообщении.

По данным 2ГИС, по указанному адресу находится 13-этажный жилой дом. Здание расположено вблизи улицы Восход.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.


В середине декабря в Новосибирске у жилого дома вспыхнули три автомобиля. Инцидент произошел у дома № 6 по улице Колхидской в Ленинском районе города.

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