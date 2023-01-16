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Слава Марлоу расстался со своей девушкой — что говорит об этом новосибирский музыкант

Сибиряк состоял в отношениях с 2021 года

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О разрыве отношений сибиряк написал в своем телеграм-канале

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Музыкант из Новосибирска Слава Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб) сообщил о расставании с блогершей Кариной Карамбейби. О разрыве отношений сибиряк написал в своем телеграм-канале.

— Мы с Каринкой больше не вместе. Не раздувайте вокруг этого негатив и интернет-драмы. У нас слишком теплые отношения, чтобы выносить внутряк в интернет. Всё будет хорошо, всем добра, — написал музыкант.

Информация о расставании пары также появилась в телеграм-канале бывшей девушки Марлоу. В нем она подтверждает разрыв отношений.

О том, что Слава Марлоу и Карина Карамбейби встречаются, стало известно в сентябре 2021 года.

В середине декабря 2022 года вышел первый полноформатный альбом Славы Марлоу. Новый альбом музыканта называется «Тузик» в честь его любимой игрушки.

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