Экс-владелец «Бахетле» получил условный срок за уклонение от уплаты налогов — сумма составила свыше 173 миллионов рублей

В Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу экс-владельца «Бахетле», руководителя ООО «Ритейл Центр» Евгения Насоленко. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, бизнесмена обвинили в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
— Подсудимый Насоленко Е. М. уклонился от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере, а именно в сумме
Указано, что в судебном заседании бизнесмен не признал вину в совершении преступления, однако суд пришел к выводу, что его виновность установлена и доказана. Октябрьский районный суд назначил Евгению Насоленко наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
— С возложением на осужденного дополнительных обязанностей, — уточнили в суде. — Мера пресечения Насоленко Е. М. до вступления приговора в законную силу оставлена прежней — в виде подписки о невыезде из Новосибирска и надлежащем поведении.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, руководитель ООО «Ритейл Центр» уклонился от уплаты НДС с организации в период с 30 сентября 2016 года по 1 июня 2018 года. Ложные сведения глава фирмы предоставил в МИФНС России
Евгений Насоленко вместе с братом Виталием являлись создателями и основными владельцами группы компаний «Новые торговые сети». Наибольшее развитие она получила как франчайзи сети «Пятерочка». Позже владелец бренда — столичная X5 Retail Group — отозвала лицензию на этот бренд, но фирма продолжала работать еще более 10 лет, сменила вывески «Пятерочек» на «Универсам удачных покупок».
Кроме того, братья открыли в Новосибирске супермаркеты «Бахетле» и «Добрянка». О том, как развивался их бизнес, — в материале НГС.