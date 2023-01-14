«Я решила раскрыть тайну ее волшебных сил»: новосибирцы завалили НГС письмами с просьбой дать контакты целительницы

Прошел почти месяц после того, как на НГС вышел материал о бабушке-целительнице из Новосибирска. В редакцию, на личную почту и в соцсети автора текста Елизаветы Горячевой пришло более ста сообщений с просьбой раскрыть адрес и номер телефона героини публикации. Об обратной связи от читателей и о том, как журналист перестала быть твердым скептиком, читайте в ее личной колонке от первого лица.
Бабушка-целительница из Новосибирска, если верить словам местных жителей, лечит болезни, снимает порчу и сглаз. С момента публикации материала о таинственной целительнице на мою личную почту пришло больше ста сообщений с просьбой поделиться ее контактами, и они продолжают приходить до сих пор. Читатели рассказывают свои истории в письмах, просят помочь и уверяют, что эта бабушка — их последняя надежда. Просьбы слали не только мне лично, но и на почту редакции, несколько раз звонили на редакционный телефон. Люди находили меня в социальных сетях и буквально молили о помощи. Я ответила на каждое письмо, которое увидела. Такой обратной связи после выхода материала я еще не встречала.
Одни уверяли меня, что бабушка, о которой я написала текст, — шарлатанка, которая просит принести ей набор продуктов на определенную сумму. Другие советовали обратиться к иной целительнице и даже поделились адресом.
Шла к бабушке, чтобы развеять миф
О бабушке я узнала случайно. У нас с подружками есть традиция — раз в несколько недель собираться вместе и играть в настольные игры. Подружки признались, что еще летом ходили к бабушке-целительнице. И одной из них она посоветовала остерегаться блондинки, а второй сообщила, что на ней сглаз. Девушек целительница не впечатлила, они были уверены, что фразы шаблонные. Я взяла контакты бабушки и решила раскрыть тайну ее волшебных сил.
До целительницы я долго не могла дозвониться — как оказалось, отвечает она редко, лучше сразу идти к ее дому. Помогает бабушка с 10:00 до 15:00, но люди иногда приходят и вечером. Некоторые приносят продукты, другие — деньги, чаще всего дают 500 рублей. Дозвониться получилось примерно через месяц.
К бабушке я шла не для того, чтобы она сняла с меня порчу или сглаз с помощью воска, а чтобы развеять миф о том, что существуют целители. Я скептик и до последнего не верила, что есть волшебные методы, которые помогут избавиться от болезней. В сглаз и порчу я совсем не верила, но бабушка попала в точку, сказав, что подружка мне завидует, а один из родителей залюбил так сильно, что сглазил.
После похода к бабушке первые несколько дней я была в растерянности: не знала, как описать всё то, что со мной произошло, и как я из твердого скептика превратилась в шаткого. Бабушка меня поразила своим обаянием и открытостью, это меня и подкупило, поэтому я решила написать текст о своих впечатлениях. Материал, пропитанный симпатией к бабушке, принес ей неплохую рекламу, но это не было моей целью.
Спустя несколько дней после своего похода я обсудила случившееся с близкими, на что они посмеялись и уверенно заявили:
— Ты пришла к бабушке хорошо одетая, красивая. Что она могла тебе сказать, кроме как про зависть подруги и любовь родителей? Элементарная психология и обман. Красивая девушка — зависть подруг, хорошо одета — любовь родителей.
Прошел почти месяц, но я до сих пор не могу решить, была ли целительница просто хорошим психологом или на самом деле существуют неведомые силы, которыми обладают избранные, — но все рекомендации бабушки на всякий случай выполнила. Зато теперь я точно могу сказать, что большое количество людей верит в таинственные силы целителей.
Недавно мы рассказывали, как журналист НГС встретила провидицу, которая хотела снять с нее порчу за деньги.