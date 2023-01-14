СЕЙЧАС -10°С
Пробки 5/10
usd 67.57
eur 73.11
Тема дняКонфликт из-за перекрытого проезда во дворе
Все новости
Все новости
Мнение

«Я решила раскрыть тайну ее волшебных сил»: новосибирцы завалили НГС письмами с просьбой дать контакты целительницы

После выхода материала на личную почту журналиста пришло более ста писем

13 960

Журналист НГС постаралась ответить всем, кто хотел узнать адрес бабушки

Поделиться

Прошел почти месяц после того, как на НГС вышел материал о бабушке-целительнице из Новосибирска. В редакцию, на личную почту и в соцсети автора текста Елизаветы Горячевой пришло более ста сообщений с просьбой раскрыть адрес и номер телефона героини публикации. Об обратной связи от читателей и о том, как журналист перестала быть твердым скептиком, читайте в ее личной колонке от первого лица.

Бабушка-целительница из Новосибирска, если верить словам местных жителей, лечит болезни, снимает порчу и сглаз. С момента публикации материала о таинственной целительнице на мою личную почту пришло больше ста сообщений с просьбой поделиться ее контактами, и они продолжают приходить до сих пор. Читатели рассказывают свои истории в письмах, просят помочь и уверяют, что эта бабушка — их последняя надежда. Просьбы слали не только мне лично, но и на почту редакции, несколько раз звонили на редакционный телефон. Люди находили меня в социальных сетях и буквально молили о помощи. Я ответила на каждое письмо, которое увидела. Такой обратной связи после выхода материала я еще не встречала.

Одни уверяли меня, что бабушка, о которой я написала текст, — шарлатанка, которая просит принести ей набор продуктов на определенную сумму. Другие советовали обратиться к иной целительнице и даже поделились адресом.

Шла к бабушке, чтобы развеять миф

О бабушке я узнала случайно. У нас с подружками есть традиция — раз в несколько недель собираться вместе и играть в настольные игры. Подружки признались, что еще летом ходили к бабушке-целительнице. И одной из них она посоветовала остерегаться блондинки, а второй сообщила, что на ней сглаз. Девушек целительница не впечатлила, они были уверены, что фразы шаблонные. Я взяла контакты бабушки и решила раскрыть тайну ее волшебных сил.

До целительницы я долго не могла дозвониться — как оказалось, отвечает она редко, лучше сразу идти к ее дому. Помогает бабушка с 10:00 до 15:00, но люди иногда приходят и вечером. Некоторые приносят продукты, другие — деньги, чаще всего дают 500 рублей. Дозвониться получилось примерно через месяц.

К бабушке я шла не для того, чтобы она сняла с меня порчу или сглаз с помощью воска, а чтобы развеять миф о том, что существуют целители. Я скептик и до последнего не верила, что есть волшебные методы, которые помогут избавиться от болезней. В сглаз и порчу я совсем не верила, но бабушка попала в точку, сказав, что подружка мне завидует, а один из родителей залюбил так сильно, что сглазил.

После похода к бабушке первые несколько дней я была в растерянности: не знала, как описать всё то, что со мной произошло, и как я из твердого скептика превратилась в шаткого. Бабушка меня поразила своим обаянием и открытостью, это меня и подкупило, поэтому я решила написать текст о своих впечатлениях. Материал, пропитанный симпатией к бабушке, принес ей неплохую рекламу, но это не было моей целью.

Спустя несколько дней после своего похода я обсудила случившееся с близкими, на что они посмеялись и уверенно заявили:

— Ты пришла к бабушке хорошо одетая, красивая. Что она могла тебе сказать, кроме как про зависть подруги и любовь родителей? Элементарная психология и обман. Красивая девушка — зависть подруг, хорошо одета — любовь родителей.

Прошел почти месяц, но я до сих пор не могу решить, была ли целительница просто хорошим психологом или на самом деле существуют неведомые силы, которыми обладают избранные, — но все рекомендации бабушки на всякий случай выполнила. Зато теперь я точно могу сказать, что большое количество людей верит в таинственные силы целителей.

Недавно мы рассказывали, как журналист НГС встретила провидицу, которая хотела снять с нее порчу за деньги.

По теме

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Другие статьи автора

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

НовосибирскЖурналистКолонкаПомощьПорчаЦелительницаСглаз
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ25
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter