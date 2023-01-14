«Я решила раскрыть тайну ее волшебных сил»: новосибирцы завалили НГС письмами с просьбой дать контакты целительницы

Одни уверяли меня, что бабушка, о которой я написала текст, — шарлатанка, которая просит принести ей набор продуктов на определенную сумму. Другие советовали обратиться к иной целительнице и даже поделились адресом.

Шла к бабушке, чтобы развеять миф

О бабушке я узнала случайно. У нас с подружками есть традиция — раз в несколько недель собираться вместе и играть в настольные игры. Подружки признались, что еще летом ходили к бабушке-целительнице. И одной из них она посоветовала остерегаться блондинки, а второй сообщила, что на ней сглаз. Девушек целительница не впечатлила, они были уверены, что фразы шаблонные. Я взяла контакты бабушки и решила раскрыть тайну ее волшебных сил.