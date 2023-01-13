Телеканалы перестанут показывать в Новосибирской области — смотрим расписание

С 15 по 22 января 2023 года в Новосибирске и ближайших районах периодически не будут работать телевидение и радио. Как сообщили в Сибирском региональном центре РТРС, это связано с техническими работами на передатчиках.
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий, — пояснили в РТРС.
- Куйбышев 15 января — 16 января с 22:00 до 01:00 возможны кратковременные перерывы вещания РТРС-1, РТРС-2 в кабельных сетях. 17 января с 04:00 до 13:00 перебои сигнала РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3, сигнал РТРС-1, РТРС-2 в кабельных сетях;
- Линево 15 января — 16 января с 22:00 до 01:00 возможны кратковременные перерывы вещания РТРС-1, РТРС-2 в кабельных сетях. 17 января с 06:00 до 12:00 перебои сигнала РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3, сигнал РТРС-1, РТРС-2 в кабельных сетях;
- Новосибирск 15 января — 16 января с 22:00 до 01:00 возможны кратковременные перерывы вещания РТРС-1, РТРС-2 в кабельных сетях. 16 января с 02:00 до 10:00 Солнце, Ю-ТВ, РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3, Маяк, Вести ФМ, МИР, Новосибирская Городская Волна. 18 января с 02:00 до 10:00 возможно отсутствие сигнала Солнце, Ю-ТВ, Телеканал Суббота, Наше Радио;
- Черепаново 16 января с 05:00 до 11:00 возможны кратковременные перерывы вещания РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3, Радио 54;
- Искитим 17 января с 06:00 до 12:00 перебои РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;
- Красная Сибирь 17 января с 04:00 до 13:00 возможны кратковременные перерывы вещания РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;
- Пихтовка 18 января с 07:00 до 13:00 возможны кратковременные перерывы вещания РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;
- Прямское 18 января с 06:00 до 12:00 возможны кратковременные перерывы вещания РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3.
Полный график возможных перебоев по населенным пунктам Новосибирской области также доступен по ссылке.
В прошлом декабре сбой произошел в социальной сети «ВКонтакте»: сервис не работал у новосибирских пользователей.