СЕЙЧАС -14°С
Пробки 9/10
usd 67.78
eur 72.79
СрочноГлава новосибирского филиала СГК покинул пост
Все новости
Все новости

Телеканалы перестанут показывать в Новосибирской области — смотрим расписание

На станциях пройдут профилактические работы

823

Будут отключены 4 радиостанции

Поделиться

С 15 по 22 января 2023 года в Новосибирске и ближайших районах периодически не будут работать телевидение и радио. Как сообщили в Сибирском региональном центре РТРС, это связано с техническими работами на передатчиках.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий, — пояснили в РТРС.

  • Куйбышев 15 января — 16 января с 22:00 до 01:00 возможны кратковременные перерывы вещания РТРС-1, РТРС-2 в кабельных сетях. 17 января с 04:00 до 13:00 перебои сигнала РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3, сигнал РТРС-1, РТРС-2 в кабельных сетях;
  • Линево 15 января — 16 января с 22:00 до 01:00 возможны кратковременные перерывы вещания РТРС-1, РТРС-2 в кабельных сетях. 17 января с 06:00 до 12:00 перебои сигнала РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3, сигнал РТРС-1, РТРС-2 в кабельных сетях;
  • Новосибирск 15 января — 16 января с 22:00 до 01:00 возможны кратковременные перерывы вещания РТРС-1, РТРС-2 в кабельных сетях. 16 января с 02:00 до 10:00 Солнце, Ю-ТВ, РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3, Маяк, Вести ФМ, МИР, Новосибирская Городская Волна. 18 января с 02:00 до 10:00 возможно отсутствие сигнала Солнце, Ю-ТВ, Телеканал Суббота, Наше Радио;
  • Черепаново 16 января с 05:00 до 11:00 возможны кратковременные перерывы вещания РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3, Радио 54;
  • Искитим 17 января с 06:00 до 12:00 перебои РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;
  • Красная Сибирь 17 января с 04:00 до 13:00 возможны кратковременные перерывы вещания РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;
  • Пихтовка 18 января с 07:00 до 13:00 возможны кратковременные перерывы вещания РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;
  • Прямское 18 января с 06:00 до 12:00 возможны кратковременные перерывы вещания РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3.

Полный график возможных перебоев по населенным пунктам Новосибирской области также доступен по ссылке.

В прошлом декабре сбой произошел в социальной сети «ВКонтакте»: сервис не работал у новосибирских пользователей.

ТелевидениеРТРСТелесигнал
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter