«Ушла на тротуар за ограждение»: на улице Фрунзе произошло ДТП

Вечером 12 января в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщил читатель НГС Дмитрий Лычковский, на месте происшествия находится экипаж ДПС.
По информации читателя НГС, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано вблизи жилого комплекса «Созвездие» на улице Фрунзе, 226.
— Одна ушла на тротуар за ограждение, вторая стоит поперек полосы с оторванным задним бампером, — сообщил Дмитрий.
По словам сибиряка, информация о происшествии появилась в чате дома в 21:16. По предварительным данным, в результате аварии нет пострадавших. Новосибирец отметил, что в ДТП могли попасть три автомобиля.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить подробности дорожно-транспортного происшествия.
Отметим, в начале декабря у ЖК «Созвездие» столкнулись два автомобиля. В аварии погибла 19-летняя девушка.