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«Ушла на тротуар за ограждение»: на улице Фрунзе произошло ДТП

По данным очевидцев, в ДТП попали как минимум два автомобиля

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Вечером 12 января в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщил читатель НГС Дмитрий Лычковский, на месте происшествия находится экипаж ДПС.

По информации читателя НГС, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано вблизи жилого комплекса «Созвездие» на улице Фрунзе, 226.

— Одна ушла на тротуар за ограждение, вторая стоит поперек полосы с оторванным задним бампером, — сообщил Дмитрий.

По словам сибиряка, информация о происшествии появилась в чате дома в 21:16. По предварительным данным, в результате аварии нет пострадавших. Новосибирец отметил, что в ДТП могли попасть три автомобиля.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить подробности дорожно-транспортного происшествия.

Отметим, в начале декабря у ЖК «Созвездие» столкнулись два автомобиля. В аварии погибла 19-летняя девушка.

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