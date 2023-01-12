Глава СКР Бастрыкин заинтересовался домом с треснувшей стеной на Римского-Корсакова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за дома с треснувшей стеной в Новосибирске. Об этом сообщается в группе «Информационный центр СК России» в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении со ссылкой на телеграм-канал указано, что во время морозов в многоэтажном доме в Новосибирске образовались трещины в стене и в потолочном перекрытии одной из квартир, а коммуникации в жилье пришли в негодность.
— Органы местного самоуправления более двух лет не принимают мер по жалобам жильцов на аналогичные проблемы, — указано в сообщении.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по региону Антону Бадулину возбудить по факту ЧП уголовное дело. Кроме того, глава ведомства поручил представить доклад о ходе и результатах расследования дела, а также принимаемых мерах к восстановлению прав граждан. Отмечается, что исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Дом по адресу Римского-Корсакова, 10 пошел трещинами 10 января. Как сообщили НГС жильцы здания, некоторые щели уже достигли 7 сантиметров. Управляющая компания залила их монтажной пеной.
По данным мэрии Новосибирска, ремонтные работы в доме начнутся в весенний период. Кроме СКР, проблемной пятиэтажкой заинтересовались в прокуратуре.