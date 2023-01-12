Сибирячке заменили поддельные Apple Watch на настоящие после публикации НГС

Сибирячке Евгении Ниминущей заменили поддельные смарт-часы на оригинальные Apple Watch после публикации НГС. Об этом девушка рассказала журналистам 12 января.
— Извинились передо мной, правда, сквозь зубы, — поделилась сибирячка с журналистами. — Предложили вернуть деньги, но мы с мужем сказали, что хотели приобрести Apple Watch, и нам нужны Apple Watch. Нам из того же ящика коробочку и достали. Мы сразу проверили, подключили к приложению, это — оригинальная модель.
История Олега и Евгении Ниминущих была опубликована сегодня утром. Мужчина купил в качестве новогоднего подарка для жены умные часы Apple Watch. В магазине обратил внимание, что бумажная пломба на внешней упаковочной коробке повреждена, однако обе внутренние были запечатаны по всем правилам. Открыла упаковку Евгения только в ресторане — и обнаружила, что вместо оригинального гаджета получила некачественную китайскую копию. Попытки вернуть товар в магазин поначалу не принесли результата. Супруги обратились в полицию с заявлением.
По счастливой случайности процесс вскрытия упаковки попал на видео: девушка получила подарок в ресторане, и тут же решила его открыть.
После того как магазин и покупатели пошли на компромисс, Евгения написала в полиции расписку о том, что не имеет претензий к магазину и просит прекратить дальнейшие разбирательства. Тот факт, что продавец и покупатель договорились полюбовно, подтвердили и в магазине.
Ранее НГС писал о том, как сибирячке пришлось дважды заплатить за куртку. Через неделю после покупки банк списал стоимость одежды заново.