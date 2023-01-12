Сибирячке заменили поддельные Apple Watch на настоящие после публикации НГС

— Извинились передо мной, правда, сквозь зубы, — поделилась сибирячка с журналистами. — Предложили вернуть деньги, но мы с мужем сказали, что хотели приобрести Apple Watch, и нам нужны Apple Watch. Нам из того же ящика коробочку и достали. Мы сразу проверили, подключили к приложению, это — оригинальная модель.