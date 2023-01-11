Следственный комитет подключился к проблеме с уборкой улиц от снега в Новосибирске

Следователи СК начали доследственную проверку по следам публикаций о некачественной уборке снега в Новосибирске. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе областного следственного управления ведомства.
— Опубликовано сообщение о том, что дорожные службы Новосибирска не справляются с очисткой общественных дорог и тротуаров от снега, чем существенно нарушаются права и законные интересы местных жителей, — рассказали в СК. — Следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка о некачественной уборке снега в городе Новосибирске.
Следователи проверят изложенные в публикации факты, а также изучат деятельность должностных лиц, в обязанности которых входит чистить проезжую часть и тротуары от снега. Если факты, изложенные в публикации, подтвердятся, в отношении виновных может быть возбуждено дело по статье 293 УК РФ (Халатность). Максимальное наказание за такое преступление — штраф до 120 тысяч рублей или арест до 3 месяцев.
Ранее НГС писал о том, что прокуратура Новосибирска через суд обязала мэра города Анатолия Локтя закупить снегоуборочную технику. Градоначальник в ответ заявил, что уже приобрел 40 спецмашин.