Мэрия построит дом для переселенцев из аварийного жилья — на него потратят полмиллиарда рублей

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для строительства многоквартирного дома в Ленинском районе города. По данным сайта госзакупок, за работы по возведению жилья готовы заплатить более 548,2 миллиона рублей.
Как сообщается в закупке, здание появится на улице Степной, 262а. Проектная документация на строительство объекта выполнена на основании региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
В рамках контракта подрядчик возведет многоквартирный трехсекционный жилой дом вблизи улицы Титова. В ведомость объемов конструктивных решений и комплексов работ вошли, в частности, работы по забивке свай, устройству котлована, полов, стеновых панелей, покрытий кровли, лестниц и другого, внутренняя отделка стен и потолков, монтаж окон, дверей и прочее.
Муниципальным заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Управление капитального строительства», информацию о закупке разместил департамент строительства и архитектуры мэрии. Источники финансирования — бюджет Новосибирска, в том числе субсидии из областного бюджета, а также средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Возвести объект недвижимости необходимо до 1 декабря 2023 года. Здание станет вторым этапом строительства домов по улице Степной, 262а. Первым этапом является многоквартирный односекционный жилой дом, конкурс на строительство которого объявили еще в 2021 году. За его возведение заплатили более 171,2 миллиона рублей.
В конце декабря в Новосибирской области ввели в эксплуатацию два долгостроя. Ключи от квартир получили дольщики дома по адресу Петухова, 12/4 в Новосибирске и жители микрорайона Олимпийская Слава в селе Каменка.