В Новосибирской области ввели в эксплуатацию два долгостроя — один из домов возводили 10 лет

По словам министра, в 2022 году на достройку домов выделили более 79 млн рублей. В этом году новоселье отметили 1034 семьи.



Ранее в городе Оби ввели в эксплуатацию долгострой на улице Калинина. Новоселье отметили свыше 50 человек.

