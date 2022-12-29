В Новосибирской области ввели в эксплуатацию два долгостроя — один из домов возводили 10 лет

29 декабря в Новосибирской области ввели в эксплуатацию два долгостроя. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ключи от квартир получили дольщики дома по адресу Петухова, 12/4 в Новосибирске и жители микрорайона Олимпийская Слава в селе Каменка.
Как отметили в областном правительстве, с начала 2022 года в области сдали 9 долгостроев. Компенсацию за недостроенное жилье получили 2074 дольщика.
— Строительство дома по улице Петухова, 12/4 стартовало 10 лет назад, в 2012 году, однако застройщик так и не достроил объект. В 2019 году строительство дома, в котором по проекту 211 квартир, возобновилось. В селе Каменка строительство дома началось еще в 2015 году, однако срок передачи квартир участникам долевого строительства несколько раз переносился. Сейчас свои квартиры получили 140 семей, — цитирует пресс-служба правительства министра строительства региона Алексея Колмакова.
По словам министра, в 2022 году на достройку домов выделили более
Ранее в городе Оби ввели в эксплуатацию долгострой на улице Калинина. Новоселье отметили свыше 50 человек.