У Новосибирска забрали символ новогодней столицы России — 6 ярких фото

7 января в Новосибирске завершился проект «Новосибирск — Новогодняя столица России». Торжественная церемония закрытия состоялась на Михайловской набережной, где находится самый большой каток в стране. Вместе с завершением праздничных мероприятий город передал символ новогодней столицы России. Его забрал Суздаль.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил церемонию закрытия проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России». Публикуем 6 ярких снимков.
— Передавая эстафету Новогодней столицы России, подарил нашу умную цифровую новосибирскую снежинку главе 1000-летнего Суздаля Сергею Сахарову, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Напомним, днем 7 января на Михайловской набережной в Новосибирске сегодня прошел фестиваль колокольных звонов. 10 звонарей со всей России показали свое искусство жителям города.