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Тема дняФестиваль колокольных звонов на набережной
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У Новосибирска забрали символ новогодней столицы России — 6 ярких фото

Его передали городу Суздалю

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Церемония закрытия проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России» состоялась на Михайловской набережной

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7 января в Новосибирске завершился проект «Новосибирск — Новогодняя столица России». Торжественная церемония закрытия состоялась на Михайловской набережной, где находится самый большой каток в стране. Вместе с завершением праздничных мероприятий город передал символ новогодней столицы России. Его забрал Суздаль.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил церемонию закрытия проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России». Публикуем 6 ярких снимков.

Во время церемонии закрытия проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России» мэр Новосибирска Анатолий Локоть передал умную цифровую снежинку главе Суздаля Сергею Сахарову. По данным сайта проекта, снежинка стала DIGITAL-символом Новогодней столицы 2023

Во время церемонии закрытия проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России» мэр Новосибирска Анатолий Локоть передал умную цифровую снежинку главе Суздаля Сергею Сахарову. По данным сайта проекта, снежинка стала DIGITAL-символом Новогодней столицы 2023

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Суздалю присвоено звание Новогодней столицы России 2023-2024

Суздалю присвоено звание Новогодней столицы России 2023-2024

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Как сообщает фотокорреспондент НГС, умная снежинка сгенерирована 1000 новосибирцами и гостями города. Символ новогодней столицы России был загружен в планшет

Как сообщает фотокорреспондент НГС, умная снежинка сгенерирована 1000 новосибирцами и гостями города. Символ новогодней столицы России был загружен в планшет

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— Передавая эстафету Новогодней столицы России, подарил нашу умную цифровую новосибирскую снежинку главе 1000-летнего Суздаля Сергею Сахарову, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

7 января толпа новосибирцев собралась на Михайловской набережной во время церемонии закрытия проекта. Мероприятие проходило у Домика Снежинки

7 января толпа новосибирцев собралась на Михайловской набережной во время церемонии закрытия проекта. Мероприятие проходило у Домика Снежинки

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Проект «Новосибирск — Новогодняя столица России» стартовал в городе 22 декабря

Проект «Новосибирск — Новогодняя столица России» стартовал в городе 22 декабря

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Напомним, днем 7 января на Михайловской набережной в Новосибирске сегодня прошел фестиваль колокольных звонов. 10 звонарей со всей России показали свое искусство жителям города.

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