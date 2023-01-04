В Центральном парке поставили огромные снежные кубы — смотрим, во что они начали превращаться

4 января в Новосибирске начался фестиваль снежных скульптур. Десятки кубов из снега разместили на аллее Центрального парка у музыкального театра, работы над созданием фигур уже начались. Корреспондент НГС прогулялся по парку и посмотрел на заготовки команд, участвующих в фестивале.
Корреспондент НГС поговорил с участниками одной из команд — Азатом и Каратом. По словам мужчин, они создают скульптуру, которая будет связана с природой Тувы.
— Композиция будет интересной. Будет претендовать на первое место, — сказал Азат.
Мужчина отметил, что живет в Новосибирске, когда Карат приехал в город из Тувы. Последний не в первый раз участвует в фестивале снежных скульптур. Карат уточнил, что занимался созданием фигур еще в 2012 году.
— С 2012 года — каждый год, только один раз не участвовал. Вроде бы в 2015 году, потому что болел, — отметил Карат.
Как сообщил мужчина изданию, вне фестиваля он занимается камнерезным искусством, обработкой природных камней. Азат работает массажистом. Для него фестиваль снежных фигур станет первым, однако он готов участвовать в нем и в следующие годы.
— Мы друзья, я решил тоже поучаствовать, мне интересно. Я в прошлом году хотел, но у меня не получилось, — сказал Азат.
Отметим, фестиваль — выставка снежных скульптур пройдет с 4 по