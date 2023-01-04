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В Центральном парке поставили огромные снежные кубы — смотрим, во что они начали превращаться

Снежные фигуры украсят Центральный парк Новосибирска

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Снежные кубы разместили на аллее Центрального парка

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4 января в Новосибирске начался фестиваль снежных скульптур. Десятки кубов из снега разместили на аллее Центрального парка у музыкального театра, работы над созданием фигур уже начались. Корреспондент НГС прогулялся по парку и посмотрел на заготовки команд, участвующих в фестивале.

На аллее установили более десяти снежных кубов. На некоторых из них уже начали появляться узоры

На аллее установили более десяти снежных кубов. На некоторых из них уже начали появляться узоры

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Одна из участвующих в фестивале команд вырезает из снежного куба рыбу. Другая, судя по эскизу, планирует создать композицию, в которой будут белки и морские коньки

Одна из участвующих в фестивале команд вырезает из снежного куба рыбу. Другая, судя по эскизу, планирует создать композицию, в которой будут белки и морские коньки

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Корреспондент НГС поговорил с участниками одной из команд — Азатом и Каратом. По словам мужчин, они создают скульптуру, которая будет связана с природой Тувы.

— Композиция будет интересной. Будет претендовать на первое место, — сказал Азат.

Карат и Азат приступили к изготовлению фигуры

Карат и Азат приступили к изготовлению фигуры

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Мужчина отметил, что живет в Новосибирске, когда Карат приехал в город из Тувы. Последний не в первый раз участвует в фестивале снежных скульптур. Карат уточнил, что занимался созданием фигур еще в 2012 году.

— С 2012 года — каждый год, только один раз не участвовал. Вроде бы в 2015 году, потому что болел, — отметил Карат.

Как сообщил мужчина изданию, вне фестиваля он занимается камнерезным искусством, обработкой природных камней. Азат работает массажистом. Для него фестиваль снежных фигур станет первым, однако он готов участвовать в нем и в следующие годы.

— Мы друзья, я решил тоже поучаствовать, мне интересно. Я в прошлом году хотел, но у меня не получилось, — сказал Азат.

Отметим, фестиваль — выставка снежных скульптур пройдет с 4 по 25 января на территории парка «Центральный». В нем планируют принять участие команды из Новосибирска, Купино, Красноярска, Омска, Хабаровска и других.

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