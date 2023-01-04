Как будут работать соборы Новосибирска в Рождество — стало известно расписание

В Новосибирске 7 января, на православное Рождество Христово, соборы будут проводить всенощные бдения и литургии. НГС публикует расписание городских соборов и храмов.
Вознесенский кафедральный собор Новосибирска начнет 6 января в 17:00 всенощное бдение и исповедь. 7 января в полночь — божественная литургия. Исповедь начнется в 08:30. В 09:00 — божественная литургия. В 13:00 начнется праздничный молебен, с 17:00 — всенощное бдение и исповедь.
В соборе Александра Невского 6 января, в Рождественский сочельник, в 07:30 будут часы навечерия, в 8 — исповедь. В 9 утра начнутся Великая вечерня и Божественная литургия святого Василия Великого, по окончании — славление Рождества Христова. В 16 часов будет всенощное бдение.
В Рождество в соборе в полночь будет Божественная литургия святого Иоанна Златоуста и славление праздника. Исповедь начнется в 8 утра, а в 9 — поздняя Божественная литургия. В 17:00 — всенощное бдение. Как напоминают на сайте собора Александра Невского с 7 по
В Троице-Владимировском соборе (Филатова, 14а) 6 января в 17:00 начнется вечернее богослужение — всенощное бдение без литургии. В 22:00 начнется всенощное бдение, в которое войдут Великое повечерие, утреня, литургия святого Иоанна Златоуста. 7 января в соборе в 9 утра начнется Божественная литургия святого Иоанна Златоуста, в 17:00 — вечернее богослужение, всенощное бдение.
Католики отметили Рождество 24 декабря. В кафедральном соборе Преображения Господня в Центральном районе дети и подростки разыграли традиционную рождественскую сценку, посвященную рождению Иисуса Христа, а после состоялась торжественная месса.