Как будут работать соборы Новосибирска в Рождество — стало известно расписание

В Троице-Владимировском соборе (Филатова, 14а) 6 января в 17:00 начнется вечернее богослужение — всенощное бдение без литургии. В 22:00 начнется всенощное бдение, в которое войдут Великое повечерие, утреня, литургия святого Иоанна Златоуста. 7 января в соборе в 9 утра начнется Божественная литургия святого Иоанна Златоуста, в 17:00 — вечернее богослужение, всенощное бдение.