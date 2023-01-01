Срок ввода нового кампуса НГУ перенесли на 2025 год

В Новосибирске перенесли срок ввода в эксплуатацию кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ). Как сообщает ТАСС, его перенесли на 2025 год.
— Срок ввода в эксплуатацию — 2025 год, — сообщает агентство.
Отмечается, что мощность, подлежащая вводу, увеличивается с 38 991 квадратного метра до 40 062,86 кв. м. Изначально срок ввода в эксплуатацию объекта был намечен на 2024 год. Об этом сообщается в распоряжении правительства Российской Федерации.
Как сообщал ранее НГС, кампус мирового уровня НГУ планируется возвести в две очереди. В рамках первой в новосибирском Академгородке построят корпус поточных аудиторий НГУ со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом. Возведением объектов займется московское ООО «Монотек Строй».
Во втором в городе начнется строительство научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ.
Отметим, в середине декабря в пресс-службе НГУ показали, как будет выглядеть кампус мирового уровня. Рассмотреть новые здания изнутри можно в материале НГС.