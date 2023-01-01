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Новосибирцы с заячьими ушами на головах собрались в центре города — фото с площади Ленина

В городе проходят праздничные мероприятия в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России»

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Праздничное событие началось на площади Ленина в 17:00

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Вечером 1 января в Новосибирске собралась толпа на площади Ленина. Горожане пришли к главной городской елке для участия во Всероссийском хороводе в Театральном сквере.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с новосибирцами отправился на праздничное мероприятие. Показываем 10 ярких новогодних снимков с места событий.

Всероссийский хоровод начался на главной новогодней елке Новосибирска в 17:00. Он проходит в городе в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России»

Всероссийский хоровод начался на главной новогодней елке Новосибирска в 17:00. Он проходит в городе в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России»

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В центре Новосибирска собрались люди разных возрастов. Встретить на празднике можно было как детей, так и взрослых

В центре Новосибирска собрались люди разных возрастов. Встретить на празднике можно было как детей, так и взрослых

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Программу новогоднего мероприятия вел Дедушка Мороз, даря праздничные эмоции. Сказочный волшебник устроил для сибиряков тематические конкурсы

Программу новогоднего мероприятия вел Дедушка Мороз, даря праздничные эмоции. Сказочный волшебник устроил для сибиряков тематические конкурсы

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Кроме главного волшебника Нового года, на празднике была Снегурочка

Кроме главного волшебника Нового года, на празднике была Снегурочка

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Новосибирцы встали в хоровод, держась за руки

Новосибирцы встали в хоровод, держась за руки

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На многих можно заметить заячьи ушки

На многих можно заметить заячьи ушки

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Символом 2023 года является черный водяной кролик

Символом 2023 года является черный водяной кролик

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Кроме горожан, хороводы вокруг главной елки Новосибирска водили Дедушки Морозы. Волшебники держали друг друга за плечи

Кроме горожан, хороводы вокруг главной елки Новосибирска водили Дедушки Морозы. Волшебники держали друг друга за плечи

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Площадь Ленина сверкает в новогодних украшениях

Площадь Ленина сверкает в новогодних украшениях

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Отметим, за несколько часов до начала Всероссийского хоровода в Новосибирске состоялся «Забег обещаний». Десятки горожан пришли на Михайловскую набережную и написали на табличках, что обещают сделать в 2023 году. Сибиряки пробежали 2023 метра.

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Новый годПлощадь ЛенинаХороводНовогодняя столица России
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