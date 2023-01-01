Новосибирцы с заячьими ушами на головах собрались в центре города — фото с площади Ленина

Вечером 1 января в Новосибирске собралась толпа на площади Ленина. Горожане пришли к главной городской елке для участия во Всероссийском хороводе в Театральном сквере.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с новосибирцами отправился на праздничное мероприятие. Показываем 10 ярких новогодних снимков с места событий.
Отметим, за несколько часов до начала Всероссийского хоровода в Новосибирске состоялся «Забег обещаний». Десятки горожан пришли на Михайловскую набережную и написали на табличках, что обещают сделать в 2023 году. Сибиряки пробежали 2023 метра.