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«Меньше есть сладкого и худеть»: десятки отважных новосибирцев собрались на набережной — 25 фото с «Забега обещаний»

Любуемся красивыми и спортивными горожанами, а также читаем их таблички

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В забеге принимали участия десятки красавиц

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В Новосибирске в полдень 1 января состоялся «Забег обещаний» — десятки горожан пришли на Михайловскую набережную. Они написали на специальных табличках, что обещают сделать в уже наступившем новом году.

Собравшиеся пробежали 2023 метра.

И надписи на табличка были самые разные:

— Быть здоровой и счастливой!

— Пробежать 42 километра.

— Читать по одной книге в месяц и купить машину.

— Похудеть на 5 и больше килограмм.

— Бегать и плавать в самых красивых местах планеты.

— Исполнять все свои желания!

— Не пропускать тренировки!

— Есть меньше сладкого!

И еще очень много других обещаний дали себе новосибирцы.

Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на забеге. Смотрим фото счастливых и спортивных новосибирцев!

Табличку нужно прикрепить надежно

Табличку нужно прикрепить надежно

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Вот это обещания!

Вот это обещания!

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У многих отличное настроение!

У многих отличное настроение!

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Куда же без селфи?

Куда же без селфи?

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Обещают похудеть многие новосибирцы

Обещают похудеть многие новосибирцы

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Отличная подготовка к забегу!

Отличная подготовка к забегу!

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Быть счастливым — очень позитивное обещание

Быть счастливым — очень позитивное обещание

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Эта участница обещает пробежать полумарафон

Эта участница обещает пробежать полумарафон

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Улыбка — лучшее украшение

Улыбка — лучшее украшение

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У всех участников на старте был очень позитивный настрой

У всех участников на старте был очень позитивный настрой

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Кое-кто умудрялся делать селфи на ходу

Кое-кто умудрялся делать селфи на ходу

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Какая красавица!

Какая красавица!

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Быть здоровым обещали на забеге многие

Быть здоровым обещали на забеге многие

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Погода сегодня побаловала теплом новосибирцев

Погода сегодня побаловала теплом новосибирцев

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Какая эффектная шапка!

Какая эффектная шапка!

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Участница обещает не пропускать тренировки в 2023 году

Участница обещает не пропускать тренировки в 2023 году

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Какой яркий парик

Какой яркий парик

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Не важно, как ты бежишь!

Не важно, как ты бежишь!

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Главное — что ты бежишь!

Главное — что ты бежишь!

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Последние метры — это непросто

Последние метры — это непросто

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Многие пришли с детьми

Многие пришли с детьми

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Лайт-версия забега

Лайт-версия забега

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На набережной царила праздничная атмосфера

На набережной царила праздничная атмосфера

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Забег состоялся!

Забег состоялся!

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Посмотрите, каким опустевшим и мрачным выглядел сегодня Новосибирск рано утром.

Мы ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы проводят 1 января. Присылайте и вы свои фото и видео!

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1 январяМихайловская набережнаяНовый годЗабег обещаний
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