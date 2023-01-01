«Меньше есть сладкого и худеть»: десятки отважных новосибирцев собрались на набережной — 25 фото с «Забега обещаний»

В Новосибирске в полдень 1 января состоялся «Забег обещаний» — десятки горожан пришли на Михайловскую набережную. Они написали на специальных табличках, что обещают сделать в уже наступившем новом году.
Собравшиеся пробежали 2023 метра.
И надписи на табличка были самые разные:
— Быть здоровой и счастливой!
— Пробежать 42 километра.
— Читать по одной книге в месяц и купить машину.
— Похудеть на 5 и больше килограмм.
— Бегать и плавать в самых красивых местах планеты.
— Исполнять все свои желания!
— Не пропускать тренировки!
— Есть меньше сладкого!
И еще очень много других обещаний дали себе новосибирцы.
Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на забеге. Смотрим фото счастливых и спортивных новосибирцев!
Посмотрите, каким опустевшим и мрачным выглядел сегодня Новосибирск рано утром.
Мы ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы проводят 1 января. Присылайте и вы свои фото и видео!