Где послушать куранты на Новый год, если нет телевизора

До Нового года остались считаные часы, и уже скоро жители Новосибирска и Новосибирской области будут звонить и поздравлять друг друга с завершающим праздником 2022 года. Традиционно россияне поднимают бокалы за Новый год под речь президента и бой кремлевских курантов, которые транслируют по телевизору.
Но что делать, если вы не дома или телевизор сломался? Публикуем несколько ссылок, где можно послушать куранты на праздник.
Так, в видеохостинге YouTube опубликованы видеозаписи с новогодним обращением президента России Владимира Путина. В частности, на видео на канале hyperm1nd можно послушать как бой кремлевских курантов, так и поздравление главы государства. Отметим, включать видео нужно примерно за 9 минут 50 секунд до начала Нового года.
Для тех, кто не хочет в последние минуты уходящего года слушать поздравления, тоже есть видео. В YouTube-канале «Пересказ Шоу» опубликована запись новогодних курантов, включать которую необходимо в 23:58 — за две минуты до начала 2023 года.
Публикуем еще одну запись, в которой слышен звук кремлевских курантов. Ее можно включать за 10–20 секунд до 00:00 1 января 2023 года. После курантов желающие могут послушать гимн России и полюбоваться на столицу страны.
В эти минуты НГС ведет онлайн-трансляцию того, как Новосибирск встречает Новый год. Создаем праздничное настроение в комментариях и онлайне вместе.