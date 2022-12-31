На Первом канале вышел репортаж о Новосибирске — как в нем показали город

На Первом канале выпустили сюжет о Новосибирске как о Новогодней столице России. В нем показали, как преобразился город к празднику.
В репортаже ведущая прогулялась с Дедами Морозами по улице Ленина, побыла на подготовке к фестивалю снежных баб, прокатилась на экскурсионном автобусе, а потом создала свою снежинку в «Доме Снежинки».
— Вьюга из почти 2 миллионов снежинок улетит после 7 января в Суздаль. В следующем году он будет Новогодней столицей. А пока балом правит Новосибирск. По его центральным улицам хочется гулять, запрокинув голову, и бесконечно любоваться, даже елочными базарами, — рассказала в репортаже корреспондент Ксения Ионкина.
Также в выпуске показали самый длинный каток России, который залили в этом году.
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