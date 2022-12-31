На Первом канале вышел репортаж о Новосибирске — как в нем показали город

На Первом канале выпустили сюжет о Новосибирске как о Новогодней столице России. В нем показали, как преобразился город к празднику.

В репортаже ведущая прогулялась с Дедами Морозами по улице Ленина, побыла на подготовке к фестивалю снежных баб, прокатилась на экскурсионном автобусе, а потом создала свою снежинку в «Доме Снежинки».