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Елка из кактуса и пес в мишуре: как новосибирцы украсили свои елки — смотрим фотографии и вдохновляемся

Каждая елка уникальна

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Новосибирцы поделились фотографиями елок

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До Нового года остались считаные часы, жители Новосибирска уже нарядили елки и готовят праздничный стол. Корреспонденты НГС попросили читателей поделиться своими украшенными деревьями. Каждая елка выглядит уникально: какие-то смотрятся забавно, а некоторые словно скачаны из Pinterest. Мы собрали фотографии, чтобы кто-то мог вдохновиться, а кто-то просто полюбоваться красотой.

Елки бывают разного размера

Елки бывают разного размера

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А еще елки у новосибирцев разной формы и могут быть даже не елками, а кактусами

А еще елки у новосибирцев разной формы и могут быть даже не елками, а кактусами

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Одно из важных украшений для елки — гирлянда

Одно из важных украшений для елки — гирлянда

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Также можно выбрать между мишурой и бусинами

Также можно выбрать между мишурой и бусинами

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Чаще всего елку ставят возле окна, но интересным местом может стать и пространство под лестницей (если у вас есть лестница)

Чаще всего елку ставят возле окна, но интересным местом может стать и пространство под лестницей (если у вас есть лестница)

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Бантики также популярное украшение

Бантики также популярное украшение

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Кто-то предпочитает однотонные украшения, а некоторые не ограничивают себя в цветах

Кто-то предпочитает однотонные украшения, а некоторые не ограничивают себя в цветах

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Читательница НГС прислала фотографию елки из прошлого. «Какого года елочку показать, не уточнили. Поэтому вот — почти <nobr class="_">50-летняя</nobr> выдержка!» — написала читательница

Читательница НГС прислала фотографию елки из прошлого. «Какого года елочку показать, не уточнили. Поэтому вот — почти 50-летняя выдержка!» — написала читательница

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Креативные новосибирцы украшают вместо елки лабрадора. Интересно, как к этому относится пес

Креативные новосибирцы украшают вместо елки лабрадора. Интересно, как к этому относится пес

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Каждая елка выглядит особенно

Каждая елка выглядит особенно

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Некоторые предпочитают елки белого цвета, а не привычного зеленого

Некоторые предпочитают елки белого цвета, а не привычного зеленого

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Хозяин устроил коту фотосессию на фоне елки. А кот сделал «хоба!»

Хозяин устроил коту фотосессию на фоне елки. А кот сделал «хоба!»

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Также одним из популярных украшений остается дождик

Также одним из популярных украшений остается дождик

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На некоторых елочках есть интересные и необычные игрушки

На некоторых елочках есть интересные и необычные игрушки

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Котики и камины выглядят органично с елками

Котики и камины выглядят органично с елками

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Традиция украшать елки на Новый год — одна из самых массовых в России

Традиция украшать елки на Новый год — одна из самых массовых в России

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Если у вас есть кот или кошка, то они представляют опасность для вашего новогоднего дерева. Мы поговорили с зоопсихологом о том, как уберечь елку от домашнего питомца.

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