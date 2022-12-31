Елка из кактуса и пес в мишуре: как новосибирцы украсили свои елки — смотрим фотографии и вдохновляемся

До Нового года остались считаные часы, жители Новосибирска уже нарядили елки и готовят праздничный стол. Корреспонденты НГС попросили читателей поделиться своими украшенными деревьями. Каждая елка выглядит уникально: какие-то смотрятся забавно, а некоторые словно скачаны из Pinterest. Мы собрали фотографии, чтобы кто-то мог вдохновиться, а кто-то просто полюбоваться красотой.
Если у вас есть кот или кошка, то они представляют опасность для вашего новогоднего дерева. Мы поговорили с зоопсихологом о том, как уберечь елку от домашнего питомца.