С незаконных базаров в Новосибирске увезли больше сотни елок

В Октябрьском районе Новосибирска демонтировали два самовольных елочных базара. С них вывезли 132 ели.
По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, базары находились рядом с домами на улицах Высоцкого, 45/1 и Кирова, 25. Их демонтировали сотрудники службы управления художественного облика.
— 14 декабря на Высоцкого демонтирован елочный базар, вывезено 114 елей и 152 набора еловых ветвей.
Сотрудники администрации Октябрьского района составили протоколы об административных правонарушениях.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске подорожали новогодние ели. Читайте в нашем обзоре, где и за сколько их можно купить.