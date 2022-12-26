СЕЙЧАС -7°С
Пробки 8/10
usd 68.68
eur 73.04
СрочноКрупный пожар на Станционной
Все новости
Все новости

С незаконных базаров в Новосибирске увезли больше сотни елок

Торговые точки были закрыты в Октябрьском районе

1 234

С незаконных базаров увезли елки и ветки

Поделиться

В Октябрьском районе Новосибирска демонтировали два самовольных елочных базара. С них вывезли 132 ели.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, базары находились рядом с домами на улицах Высоцкого, 45/1 и Кирова, 25. Их демонтировали сотрудники службы управления художественного облика.

— 14 декабря на Высоцкого демонтирован елочный базар, вывезено 114 елей и 152 набора еловых ветвей. 20 декабря службы управления художественного облика города демонтировали незаконно размещенный елочный базар Кирова, вывезено 18 елей, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Сотрудники администрации Октябрьского района составили протоколы об административных правонарушениях.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске подорожали новогодние ели. Читайте в нашем обзоре, где и за сколько их можно купить.

Новый годОктябрьский районЕлочный базарПротокол
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter