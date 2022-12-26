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На набережной в Новосибирске перекрыли часть самого большого катка в России — что произошло

На объекте выставили ограждения

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Каток открыли 24 декабря

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Часть катка на Михайловской набережной закрыли для горожан в Новосибирске. Площадка работает с 24 декабря.

Перекрытие на части ледового покрытия заметил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков около 17 часов. Информацию о закрытии части объекта подтвердили в пункте проката коньков. По данным специалистов, на площадке проводят обновление льда.

— Связано с заливкой катка, обновлением ледяного покрытия, — сообщили в пункте проката НГС. — В течение часа откроют. Другая часть катка работает.

Каток на набережной растянулся от парка «Городское начало» до пристани Речного вокзала — он самый большой в России. 24 декабря вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова получила травмы на открытии катка: инцидент попал на видео.

Михайловская набережнаяНовый годКатокРечной вокзал
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