На набережной в Новосибирске перекрыли часть самого большого катка в России — что произошло

Часть катка на Михайловской набережной закрыли для горожан в Новосибирске. Площадка работает с 24 декабря.
Перекрытие на части ледового покрытия заметил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков около 17 часов. Информацию о закрытии части объекта подтвердили в пункте проката коньков. По данным специалистов, на площадке проводят обновление льда.
— Связано с заливкой катка, обновлением ледяного покрытия, — сообщили в пункте проката НГС. — В течение часа откроют. Другая часть катка работает.
Каток на набережной растянулся от парка «Городское начало» до пристани Речного вокзала — он самый большой в России. 24 декабря вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова получила травмы на открытии катка: инцидент попал на видео.