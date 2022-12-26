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Самолет с острова Сахалин в Новосибирск задержали в аэропорту

Он должен был вылететь почти три часа назад

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Самолет должен был вылететь еще в 05:45 по новосибирскому времени

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Вылеты трех рейсов задержали в аэропорту Южно-Сахалинска сегодня, 26 декабря, — один из них в Новосибирск S7–5258. Самолет должен был вылететь еще в 05:45 по новосибирскому времени, но до сих пор не в воздухе.

Также задержаны вылеты двух самолетов в Охе.

В аэропорту корреспонденту НГС сообщили, что неблагоприятная погода стала причиной для задержки рейса в Новосибирск.

— Самолет в Новосибирск готовится к вылету. Задержка по метеоусловиям. У него также было позднее прибытие, — объяснили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.

Мы обратились в пресс-службу S7 и аэропорта Толмачево. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее рейс S7 из Намангана, Республики Узбекистан, в Новосибирск задержали на три дня.

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