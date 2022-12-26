Самолет с острова Сахалин в Новосибирск задержали в аэропорту

Вылеты трех рейсов задержали в аэропорту Южно-Сахалинска сегодня,
Также задержаны вылеты двух самолетов в Охе.
В аэропорту корреспонденту НГС сообщили, что неблагоприятная погода стала причиной для задержки рейса в Новосибирск.
— Самолет в Новосибирск готовится к вылету. Задержка по метеоусловиям. У него также было позднее прибытие, — объяснили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
Мы обратились в пресс-службу S7 и аэропорта Толмачево. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее рейс S7 из Намангана, Республики Узбекистан, в Новосибирск задержали на три дня.