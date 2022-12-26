Венера снова возвращается на небосвод: когда новосибирцы смогут ее видеть

В Новосибирске с 26 декабря снова можно будет увидеть Венеру. Планета последний раз была видима на новосибирском небосводе 24 сентября утром.



— Она возвращается, но уже в качестве «вечерней звезды». С 26 декабря мы сможем наблюдать ее в западной части неба сразу после захода Солнца, но пока еще совсем недолгое время и очень близко с горизонтом. Однако уже с середины января ярким блистательным объектом Венера будет показываться всё выше и продолжит радовать наблюдателей своим вечерним появлением до середины июля, — объяснили в Большом новосибирском планетарии.