Венера снова возвращается на небосвод: когда новосибирцы смогут ее видеть

В Новосибирске с 26 декабря снова можно будет увидеть Венеру. Планета последний раз была видима на новосибирском небосводе
— Она возвращается, но уже в качестве «вечерней звезды». С
Самая длинная ночь в Новосибирске была на прошлой неделе.
Сейчас планета будет «вечерней звездой»
В Новосибирске с 26 декабря снова можно будет увидеть Венеру. Планета последний раз была видима на новосибирском небосводе
— Она возвращается, но уже в качестве «вечерней звезды». С
Самая длинная ночь в Новосибирске была на прошлой неделе.
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