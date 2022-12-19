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Когда будет самая длинная ночь в Новосибирске: день продлится только семь часов

Астрономический момент зимнего солнцестояния выпадает на 5 утра

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День начнет прибывать совсем скоро

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Самый короткий день в Новосибирске в этом году будет 22 декабря.

— Астрономический момент зимнего солнцестояния в этом году выпадает на 22 декабря, 5 утра. Большей точности не нужно. В это время Солнце на небесной сфере достигнет максимального удаления от небесного экватора, максимально уйдя в южное полушарие. При этом долгота светового дня окажется самой короткой в году и составит 7 часов 9 минут и 6 секунд. С днём зимнего солнцестояния связывают приход астрономической зимы, — сообщил НГС специалист Большого Новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

Затем день будет прибывать в долготе.

До Нового года меньше двух недель. НГС решил изучить прогноз погоды на главный праздничный день, 31 декабря. Рассказываем, чего стоит ждать горожанам.

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