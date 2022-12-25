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В Новосибирске скончался председатель совета директоров инструментального завода — он руководил предприятием почти четверть века

Геннадий Громов ушел из жизни в 73 года

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Геннадий Енакентьевич возглавлял предприятие с 1994-го по 2018 гг.

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Утром 24 декабря на 74-м году из жизни ушел председатель совета директоров АО «Новосибирский инструментальный завод» Геннадий Громов. Он возглавлял предприятие на протяжении 24 лет.

— Прощание с Геннадием Енакентьевичем состоится во вторник 27 декабря в 11:00 по адресу Потанинская, 42/1, — сообщил редакции НГС сын Геннадия Громова Евгений, который сегодня является генеральным директором завода.

Геннадий Громов родился в 1949 году. Карьеру на предприятии он начал в 23 года в качестве мастера цеха по производству слесарно-монтажного инструмента. Затем — инженером-конструктором III, II, I категории, начальником КБ отдела главного технолога, начальником цеха. В 1985 году стал главным инженером завода, в 1994 году — избран генеральным директором, отметил Евгений Громов.

За свой труд Громов получил звание Заслуженного машиностроителя России, был награжден орденом Дружбы. Активно участвовал в предпринимательских объединениях, был членом Делового клуба руководителей «Содружество. Эффективность. Развитие», Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий.

15 декабря в Новосибирске ушел из жизни генеральный директор завода «Сиблитмаш» Анатолий Масалов. Ему было 70 лет, в последние годы он возглавлял Межрегиональную ассоциацию руководителей предприятий.

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