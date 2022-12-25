В Новосибирске скончался председатель совета директоров инструментального завода — он руководил предприятием почти четверть века

Утром
— Прощание с Геннадием Енакентьевичем состоится во вторник
Геннадий Громов родился в 1949 году. Карьеру на предприятии он начал в 23 года в качестве мастера цеха по производству слесарно-монтажного инструмента. Затем — инженером-конструктором III, II, I категории, начальником КБ отдела главного технолога, начальником цеха. В 1985 году стал главным инженером завода, в 1994 году — избран генеральным директором, отметил Евгений Громов.
За свой труд Громов получил звание Заслуженного машиностроителя России, был награжден орденом Дружбы. Активно участвовал в предпринимательских объединениях, был членом Делового клуба руководителей «Содружество. Эффективность. Развитие», Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий.