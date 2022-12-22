В Новосибирске перекроют улицу Широкую из-за строительства четвертого моста

В Новосибирске планируется перекрыть движение транспорта по улице Широкой в Ленинском районе города. Проезд могут закрыть в конце января 2023 года.



Проект постановления о введении временного прекращения движения опубликован на сайте мэрии Новосибирска. Согласно документу, проезд закроют по улице Широкой от площади Труда до улицы Троллейной. Ограничение планируется ввести в ночное время.

