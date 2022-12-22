В Новосибирске перекроют улицу Широкую из-за строительства четвертого моста

В Новосибирске планируется перекрыть движение транспорта по улице Широкой в Ленинском районе города. Проезд могут закрыть в конце января 2023 года.
Проект постановления о введении временного прекращения движения опубликован на сайте мэрии Новосибирска. Согласно документу, проезд закроют по улице Широкой от площади Труда до улицы Троллейной. Ограничение планируется ввести в ночное время.
— Ввести в ночное время, с 23:00 до 05:00 с 25.01.2023 по 04.02.2023, временное прекращение движения транспортных средств по ул. Широкой от площади Труда до ул. Троллейной, обеспечив объезд по ул. Станционной, ул. Бетонной, ул. Титова, ул. Котовского, ул. Станиславского, — указано в документе.
Отмечается, что соответствующее ограничение введут в связи с проведением ООО «Производственная фирма "ВИС"» работ по выносу коммуникаций из зоны строительства транспортной развязки на площади Труда в рамках возведения четвертого моста в городе.
Отметим, в середине ноября стало известно о том, что в Новосибирске на четыре месяца планируется перекрыть движение на перекрестке улиц Планировочной и Ватутина. Ограничение также связано со строительством четвертого моста.