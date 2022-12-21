Жена участника СВО получила зарплату мужа и право на кредитные каникулы после публикации НГС

Наталья добавила, что мужу выплатили только оклад: основная часть обещанных сум, которые, со слов женщины, должны проходить через загадочный «полевой банк», Александру так и не заплатили.

Женщина пожаловалась на то, что в личном кабинете ее супруга отображались начисленные и якобы выплаченные суммы, однако в реальности деньги на карту не поступали. При этом Наталья находилась в декретном отпуске и была вынуждена тратить порядка 30 тысяч рублей в месяц на кредиты. В последнее время ей и двум ее детям (13 лет и 1 год) финансово помогала 75-летняя бабушка мужа.