Жена участника СВО получила зарплату мужа и право на кредитные каникулы после публикации НГС

После публикации НГС жене участника СВО Наталье З. выплатили оклад за последние дни октября, а также предоставили кредитные каникулы. Об этом редакции рассказала героиня публикации, а также представители банка ВТБ.
— Не знаю точно, когда пришли деньги, мне сообщил супруг, — рассказала женщина НГС. — Он вошел в личный кабинет онлайн, и увидел, что деньги на счету. СМС-уведомления у меня в телефоне не было.
Наталья добавила, что мужу выплатили только оклад: основная часть обещанных сум, которые, со слов женщины, должны проходить через загадочный «полевой банк», Александру так и не заплатили.
Женщина пожаловалась на то, что в личном кабинете ее супруга отображались начисленные и якобы выплаченные суммы, однако в реальности деньги на карту не поступали. При этом Наталья находилась в декретном отпуске и была вынуждена тратить порядка 30 тысяч рублей в месяц на кредиты. В последнее время ей и двум ее детям (13 лет и 1 год) финансово помогала 75-летняя бабушка мужа.
На запрос НГС о предоставлении кредитных каникул гражданам, принимающим участие в СВО в качестве добровольцев, а также членам их семей представители банка ВТБ ответили, что внимательно изучили ситуацию Натальи и удовлетворили ее заявку:
— Мы внимательно изучили ситуацию по вашему запросу, в настоящее время вопрос полностью урегулирован. Кредитные каникулы предоставлены, — ответили в банке. — ВТБ оформляет государственные каникулы и отсрочку по кредитам для всех мобилизованных и добровольцев, которые соответствуют критериям программы, с 7 октября. Родственники участников СВО могут подключить каникулы по своим кредитам, направив в банк письмо-заявление с приложением скан-копий документов, подтверждающих родство.
В банке добавили, что перечень документов, а также электронные адреса для приема заявлений размещены на официальном сайте банка.
— Независимо от даты обращения, каникулы могут быть подключены, начиная с 21 сентября и будут распространяться на весь срок с начала службы или мобилизации члена семьи заемщика. Неоплаченные или пропущенные платежи не считаются для заемщиков просроченными, штрафы и пени не начисляются, возврат излишне уплаченных средств производится по требованию заемщиков в полном объеме, — разъяснили суть «кредитных каникул» в банке.
Наталья З. рассказала, что планирует пользоваться каникулами, пока не получит обещанную мужу зарплату добровольца полностью, а потом намерена погасить займы.
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