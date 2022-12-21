СЕЙЧАС -11°С
Пробки 6/10
usd 69.00
eur 73.34
Тема дняМорозы до -34 градусов
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Жена участника СВО получила зарплату мужа и право на кредитные каникулы после публикации НГС

Наталье З. перечислили деньги, указанные в личном кабинете — это в разы меньше сумм, которые обещают добровольцам

579

Наталья З. получила оклад мужа — около 30 тысяч рублей. Где остальные деньги, и когда их заплатят Александру, она не знает

Поделиться

После публикации НГС жене участника СВО Наталье З. выплатили оклад за последние дни октября, а также предоставили кредитные каникулы. Об этом редакции рассказала героиня публикации, а также представители банка ВТБ.

— Не знаю точно, когда пришли деньги, мне сообщил супруг, — рассказала женщина НГС. — Он вошел в личный кабинет онлайн, и увидел, что деньги на счету. СМС-уведомления у меня в телефоне не было.

Наталья добавила, что мужу выплатили только оклад: основная часть обещанных сум, которые, со слов женщины, должны проходить через загадочный «полевой банк», Александру так и не заплатили.

Женщина пожаловалась на то, что в личном кабинете ее супруга отображались начисленные и якобы выплаченные суммы, однако в реальности деньги на карту не поступали. При этом Наталья находилась в декретном отпуске и была вынуждена тратить порядка 30 тысяч рублей в месяц на кредиты. В последнее время ей и двум ее детям (13 лет и 1 год) финансово помогала 75-летняя бабушка мужа.

На запрос НГС о предоставлении кредитных каникул гражданам, принимающим участие в СВО в качестве добровольцев, а также членам их семей представители банка ВТБ ответили, что внимательно изучили ситуацию Натальи и удовлетворили ее заявку:

— Мы внимательно изучили ситуацию по вашему запросу, в настоящее время вопрос полностью урегулирован. Кредитные каникулы предоставлены, — ответили в банке. — ВТБ оформляет государственные каникулы и отсрочку по кредитам для всех мобилизованных и добровольцев, которые соответствуют критериям программы, с 7 октября. Родственники участников СВО могут подключить каникулы по своим кредитам, направив в банк письмо-заявление с приложением скан-копий документов, подтверждающих родство.

В банке добавили, что перечень документов, а также электронные адреса для приема заявлений размещены на официальном сайте банка.

— Независимо от даты обращения, каникулы могут быть подключены, начиная с 21 сентября и будут распространяться на весь срок с начала службы или мобилизации члена семьи заемщика. Неоплаченные или пропущенные платежи не считаются для заемщиков просроченными, штрафы и пени не начисляются, возврат излишне уплаченных средств производится по требованию заемщиков в полном объеме, — разъяснили суть «кредитных каникул» в банке.

Наталья З. рассказала, что планирует пользоваться каникулами, пока не получит обещанную мужу зарплату добровольца полностью, а потом намерена погасить займы.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Ранее НГС писал о том, что после нашей публикации сибиряку с пиелонефритом назначили повторную медкомиссию. Он не подходил для частичной мобилизации ни возрасту, ни по состоянию здоровья, но изначально это никого не смутило.

По теме

СВОДобровольцы на СВОВыплаты за СВО
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter