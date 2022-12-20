В Новосибирске над крышами домов летают дроны — что они делают

В Новосибирской области над крышами домов летают дроны. Как сообщили в телеграм-канале правительства НСО «Новосибирь», с их помощью проверяют качество уборки снега, наледи и сосулек с кровель козырьков и на придомовых территориях жилых домов.
Дроны уже провели обследование 130 кровель домов, в ближайшее время пройдет еще несколько аэрообследований, сроки окончания работ зависят от погодных условий в городе.
— Чтобы исключить сход снега с крыш, всем учреждениям рекомендуется ограничить доступ посетителей на время уборки снега. Сотрудники школ и детских садов проинструктированы насчет безопасного поведения детей на улице и рядом со зданиями. Кроме того, всем учреждениям поручено обеспечить регулярную уборку наледи и обработку пешеходных дорожек песком, а также организовать вывоз снега и расчистку подъездных путей для спецтранспорта, — отметили в телеграм-канале правительства.
Данное обследование проводит государственная жилищная инспекция Новосибирской области вместе с ГУ МЧС по региону.
В Новосибирске второй день идет снегопад, мэр города Анатолий Локоть оказался недоволен уборкой снега — он потребовал, чтобы техника работала круглосуточно. Всё, что произошло в городе за два дня снегопада, читайте в нашей онлайн-трансляции.