«Количество вывезенного снега не соответствует выпавшему»: мэр Новосибирска оказался недоволен уборкой дорог

В Новосибирске второй день идет снегопад, мэр города Анатолий Локоть оказался недоволен уборкой снега — он потребовал, чтобы техника работала круглосуточно. Об этом он сообщил сегодня,
На совещании начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев объяснил, что из-за снегопада техника и работники проводили уборку снега в ночную смену.
— Все ранее выданные замечания прокуратуры после проверки устранены в полном объеме, руководители предупреждены. Был усилен выход техники и работников в ночную смену, за ночь вывезли более 9000 кубов снега, — отметил Константин Васильев.
На это мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил, что снег будет идти еще несколько суток, и поставил задачу перед департаментом перестроить технологию уборки.
— Уборкой заниматься круглосуточно, договориться с полицией о сопровождении, увеличить количество техники, прежде всего на вывоз. Пока количество вывезенного снега не соответствует выпадению, фронт работы не освоен, — заявил мэр города.
О том, как Новосибирск справляется со снегопадом, — читайте в нашей онлайн-трансляции.