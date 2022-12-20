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«Количество вывезенного снега не соответствует выпавшему»: мэр Новосибирска оказался недоволен уборкой дорог

Анатолий Локоть потребовал, чтобы техника работала круглосуточно

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Мэр недоволен уборкой снега в городе

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В Новосибирске второй день идет снегопад, мэр города Анатолий Локоть оказался недоволен уборкой снега — он потребовал, чтобы техника работала круглосуточно. Об этом он сообщил сегодня, 20 декабря, на аппаратном совещании.

На совещании начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев объяснил, что из-за снегопада техника и работники проводили уборку снега в ночную смену.

— Все ранее выданные замечания прокуратуры после проверки устранены в полном объеме, руководители предупреждены. Был усилен выход техники и работников в ночную смену, за ночь вывезли более 9000 кубов снега, — отметил Константин Васильев.

На это мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил, что снег будет идти еще несколько суток, и поставил задачу перед департаментом перестроить технологию уборки.

— Уборкой заниматься круглосуточно, договориться с полицией о сопровождении, увеличить количество техники, прежде всего на вывоз. Пока количество вывезенного снега не соответствует выпадению, фронт работы не освоен, — заявил мэр города.

О том, как Новосибирск справляется со снегопадом, — читайте в нашей онлайн-трансляции.

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