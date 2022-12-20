На месте бараков в нижней зоне Академгородка начнут застройку — старые дома снесут

Мэрия Новосибирска опубликовала проект решения комплексного развития территории нижней зоны Академгородка. Под застройку планируют отдать три участка, на них снесут аварийные бараки, а в будущем построят многоэтажные дома. По документам, проект должны реализовать до 2028 года.
Первый участок, который решили отдать под застройку, находится на территории улиц Российской, Героев Труда и Рубиновой. Его площадь более 24 тысяч
Второй участок находится на территории улиц Российской, Рубиновой, Шатурской и Гнесиных, его площадь — более 36 тысяч
Последний участок комплексной застройки в нижней зоне Академгородка расположен на территории улицы Иванова, его площадь — более 17 тысяч
Ранее НГС писал, что данные участки застроены деревянными бараками, которые признали аварийными. По документам мэрии, дома должны расселить до 2032 года включительно.