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На месте бараков в нижней зоне Академгородка начнут застройку — старые дома снесут

Проект комплексного освоения территории опубликовала мэрия Новосибирска

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Сейчас на территории расположены аварийные бараки

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Мэрия Новосибирска опубликовала проект решения комплексного развития территории нижней зоны Академгородка. Под застройку планируют отдать три участка, на них снесут аварийные бараки, а в будущем построят многоэтажные дома. По документам, проект должны реализовать до 2028 года.

Первый участок, который решили отдать под застройку, находится на территории улиц Российской, Героев Труда и Рубиновой. Его площадь более 24 тысяч кв. м, здесь расположено девять многоквартирных домов. Участок предлагают использовать для строительства многоквартирных многоэтажных домов.

На участке находятся девять домов

На участке находятся девять домов

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Второй участок находится на территории улиц Российской, Рубиновой, Шатурской и Гнесиных, его площадь — более 36 тысяч кв. м. Здесь расположено 12 многоквартирных домов.

На участке расположено 12 домов

На участке расположено 12 домов

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Последний участок комплексной застройки в нижней зоне Академгородка расположен на территории улицы Иванова, его площадь — более 17 тысяч кв. м, здесь построено шесть многоквартирных домов.

На участке построено шесть домов

На участке построено шесть домов

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Ранее НГС писал, что данные участки застроены деревянными бараками, которые признали аварийными. По документам мэрии, дома должны расселить до 2032 года включительно.

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