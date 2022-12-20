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«Трубы уже чуть теплые»: десятки домов в центре Новосибирска отключили от тепла

Сразу две аварии произошли в центре

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Новосибирцы пожаловались на чуть теплые батареи

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В центре Новосибирска из-за дефектов на теплотрассе отключили десятки домов. В районе метро Красный проспект и Сибирская произошло сразу две аварии.

— В центре отключили на весь день горячую воду из-за дефекта на теплотрассе. Трубы тоже чуть теплые, — написала читательница НГС Екатерина.

Сразу две аварии произошли в центре

Сразу две аварии произошли в центре

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Как рассказали в пресс-службе СГК, сегодня, 20 декабря, до 16 часов будут устранять дефект с теплокамерой на улице Крылова. Там отключен 31 дом.

— Сегодня также устранение дефекта на трубопроводе по улице Октябрьская — с 9 до 21 часа, отключен ресурс у четырех домов, — сообщили в СГК.

В Новосибирске вчера, 19 декабря, перекрыли улицу Автогенную из-за аварии на теплотрассе. Как сообщили в пресс-службе СГК, часть дороги будет перекрыта до 28 декабря.

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