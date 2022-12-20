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Отремонтировать за день невозможно: Автогенную перекрыли из-за аварии на теплотрассе

В СГК назвали сроки завершения ремонта

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В СГК планируют закончить ремонт до 28 декабря

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В Новосибирске вчера, 19 декабря, перекрыли улицу Автогенную из-за аварии на теплотрассе. Как сообщили в пресс-службе СГК, часть дороги будет перекрыта до 28 декабря.

— Вынуждены на время перекрыть движение на отрезке дороге по Автогенной — здесь приступили к неотложному ремонту на теплосети. Выполнить его за один день невозможно, — сообщили в пресс-службе СГК.

При этом накануне мэрия Новосибирска сообщала, что перекрытие будет до 9 января.

Перекрыта будет проезжая часть

Перекрыта будет проезжая часть

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Корреспондент НГС направил запрос в СГК с уточнением информации про отключения в домах. На момент публикации ответа не было.

На прошлой неделе, 16 декабря, в Ленинском районе Новосибирска без тепла и горячей воды остались 70 зданий.

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