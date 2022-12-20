Отремонтировать за день невозможно: Автогенную перекрыли из-за аварии на теплотрассе

В Новосибирске вчера, 19 декабря, перекрыли улицу Автогенную из-за аварии на теплотрассе. Как сообщили в пресс-службе СГК, часть дороги будет перекрыта до 28 декабря .



— Вынуждены на время перекрыть движение на отрезке дороге по Автогенной — здесь приступили к неотложному ремонту на теплосети. Выполнить его за один день невозможно, — сообщили в пресс-службе СГК.