70 домов остались без тепла в Ленинском районе Новосибирска — параметры теплоносителя снизили в двух жилмассивах

Сегодня, 16 декабря, в Ленинском районе Новосибирска без тепла и горячей воды остались 70 домов. Как сообщается на муниципальном портале, аварийное отключение произошло днем, вернуть тепло планируют завтра утром.
Как сообщили НГС в пресс-службе СГК, сотрудники уже приступили к устранению дефекта на тепломагистрали. Работы планируют провести до 5 утра 17 декабря.
— До окончания ремонта нам пришлось отключить теплоснабжение у 15 многоквартирных жилых домов.
Также на период ремонта будут понижены параметры теплоснабжения домов на улицах Путевой и Планировочной, — сообщили в пресс-службе компании.
На муниципальном портале Новосибирска указано, что сейчас определяют и устраняют дефект по улице Планировочной, 18. Параметры теплоносителя снизили в жилмасивах Горский и Ленинская башня.
Вчера, 15 декабря, в микрорайоне Шлюз Советского района произошло массовое отключение электричества. Свет погас в домах на улицах Русской, Шлюзовой, Сиреневой и Миргородской. Во время отключения света автомобиль сбил пешехода, за рулем автомобиля Toyota находился 50-летний мужчина.