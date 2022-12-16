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70 домов остались без тепла в Ленинском районе Новосибирска — параметры теплоносителя снизили в двух жилмассивах

Отключение произошло из-за коммунальной аварии

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Тепло планируют вернуть в субботу, 17 декабря

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Сегодня, 16 декабря, в Ленинском районе Новосибирска без тепла и горячей воды остались 70 домов. Как сообщается на муниципальном портале, аварийное отключение произошло днем, вернуть тепло планируют завтра утром.

Как сообщили НГС в пресс-службе СГК, сотрудники уже приступили к устранению дефекта на тепломагистрали. Работы планируют провести до 5 утра 17 декабря.

— До окончания ремонта нам пришлось отключить теплоснабжение у 15 многоквартирных жилых домов.

Также на период ремонта будут понижены параметры теплоснабжения домов на улицах Путевой и Планировочной, — сообщили в пресс-службе компании.

У жителей нет горячей воды и отопления

У жителей нет горячей воды и отопления

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На муниципальном портале Новосибирска указано, что сейчас определяют и устраняют дефект по улице Планировочной, 18. Параметры теплоносителя снизили в жилмасивах Горский и Ленинская башня.

Вчера, 15 декабря, в микрорайоне Шлюз Советского района произошло массовое отключение электричества. Свет погас в домах на улицах Русской, Шлюзовой, Сиреневой и Миргородской. Во время отключения света автомобиль сбил пешехода, за рулем автомобиля Toyota находился 50-летний мужчина.

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СГККоммунальные аварииТепло в домахНовосибирск ЖКХ
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