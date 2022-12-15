В микрорайоне Шлюз автомобиль сбил пешехода во время аварийного отключения света

Вечером 15 декабря автомобиль сбил
— Водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался по улице Балтийская со стороны улицы Бердское шоссе в сторону улицы Шлюзовая, — сообщили в ведомстве. — В пути следования совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении.
Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал
Ранее НГС сообщал о том, что в микрорайоне Шлюз с 18 часов произошло аварийное отключение электроснабжения. Свет погас в домах на улицах Русской, Шлюзовой, Сиреневой и Миргородской. Электричество отключили как в жилых домах, так и в магазинах.