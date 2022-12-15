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Тема дняОтключение света в микрорайоне Шлюз
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В микрорайоне Шлюз автомобиль сбил пешехода во время аварийного отключения света

Мужчину доставили в больницу

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Инцидент произошел в 18:50

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Вечером 15 декабря автомобиль сбил 65-летнего пешехода в микрорайоне Шлюз Советского района Новосибирска, где на несколько часов отключили электроснабжение. Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспеции, инцидент произошел в 18:50 у дома № 15 по улице Шлюзовая. За рулем автомобиля Toyota находился 50-летний мужчина.

— Водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался по улице Балтийская со стороны улицы Бердское шоссе в сторону улицы Шлюзовая, — сообщили в ведомстве. — В пути следования совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении.

Пострадавшего доставили в лечебное учреждение

Пострадавшего доставили в лечебное учреждение

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Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 65-летний мужчина. Его доставили в лечебное учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее НГС сообщал о том, что в микрорайоне Шлюз с 18 часов произошло аварийное отключение электроснабжения. Свет погас в домах на улицах Русской, Шлюзовой, Сиреневой и Миргородской. Электричество отключили как в жилых домах, так и в магазинах.

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