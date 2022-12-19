В Новосибирске 10-летняя девочка сбежала от опекунов — ребенок попросил остаться жить в реабилитационном центре

В Новосибирске из дома сбежала
По данным специалиста, ребенок скитался по улицам вместе со старшей подругой, которая также осталась без попечения родителей. Детей доставили в социально-реабилитационный центр «Снегири».
— Оказалось, что с октября месяца
Специалист отметила, что теперь для детей возобновят обучение, с ними будут работать в том числе и психологи. Несовершеннолетних детский омбудсмен взяла «под личный патронаж».
— Девочки пообещали мне больше не сбегать, обменялась с ними телефонными номерами — беру под личный патронаж, теперь будем постоянно на связи, — указано в сообщении.
Ранее стало известно о том, что в Новосибирске дети из многодетной семьи ходят в морозы по улицам в летней обуви. Ситуацией в семье заинтересовались следователи СК РФ и в полиции.