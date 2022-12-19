В Новосибирске 10-летняя девочка сбежала от опекунов — ребенок попросил остаться жить в реабилитационном центре

В Новосибирске из дома сбежала 10-летняя опекаемая девочка. Об этом сообщила в своем телеграм-канале детский омбудсмен по Новосибирской области Надежда Болтенко. По ее данным, ребенка нашли через несколько дней после побега, к поискам подключили ГУ МВД России по региону.