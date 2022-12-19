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В Новосибирске 10-летняя девочка сбежала от опекунов — ребенок попросил остаться жить в реабилитационном центре

Ситуацию взял на контроль детский омбудсмен по Новосибирской области

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К поискам ребенка подключили полицию

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В Новосибирске из дома сбежала 10-летняя опекаемая девочка. Об этом сообщила в своем телеграм-канале детский омбудсмен по Новосибирской области Надежда Болтенко. По ее данным, ребенка нашли через несколько дней после побега, к поискам подключили ГУ МВД России по региону.

По данным специалиста, ребенок скитался по улицам вместе со старшей подругой, которая также осталась без попечения родителей. Детей доставили в социально-реабилитационный центр «Снегири».

— Оказалось, что с октября месяца 10-летняя опекаемая не посещает школу и никто не забил тревогу! Конфликт с опекуном настолько острый, что ребенок просит остаться жить в реабилитационном центре, — сообщила Надежда Болтенко. — Старшая девочка мечтала получить профессию парикмахера, а ее отправили учиться на повара — это невнимание к интересам ребенка и послужило причиной самовольных уходов.

Специалист отметила, что теперь для детей возобновят обучение, с ними будут работать в том числе и психологи. Несовершеннолетних детский омбудсмен взяла «под личный патронаж».

— Девочки пообещали мне больше не сбегать, обменялась с ними телефонными номерами — беру под личный патронаж, теперь будем постоянно на связи, — указано в сообщении.

Ранее стало известно о том, что в Новосибирске дети из многодетной семьи ходят в морозы по улицам в летней обуви. Ситуацией в семье заинтересовались следователи СК РФ и в полиции.

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