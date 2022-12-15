«В морозы они на улице в летней обуви»: новосибирцы считают, что малыши из многодетной семьи в опасности

Как сообщила Надежда Болтенко в своем телеграм-канале, к ней обратились соседи многодетной матери из Дзержинского района.

— В семье шесть маленьких детей без зимней одежды, в морозы они на улице в летней обуви, в квартиру регулярно приходят люди в неадекватном состоянии, — написала Надежда Болтенко.