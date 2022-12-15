«В морозы они на улице в летней обуви»: новосибирцы считают, что малыши из многодетной семьи в опасности

Жители Дзержинского района Новосибирска сообщили детскому омбудсмену о многодетной семье, где у шестерых детей нет зимней одежды. По словам соседей, в квартиру семьи якобы часто приходят люди в неадекватном состоянии.
Как сообщила Надежда Болтенко в своем телеграм-канале, к ней обратились соседи многодетной матери из Дзержинского района.
— В семье шесть маленьких детей без зимней одежды, в морозы они на улице в летней обуви, в квартиру регулярно приходят люди в неадекватном состоянии, — написала Надежда Болтенко.
Люди обеспокоены тем, что жизни и здоровью детей угрожает опасность. Детский омбудсмен связалась с администрацией Дзержинского района. Оказалось, что жители и раньше обращались с этим вопросом в Роспотребнадзор, полицию, органы опеки и попечительства.
Надежда Болтенко направила запрос в прокуратуру, чтобы сотрудники дали оценку работе органов профилактики и профильных ведомств.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, как местная администрация реагировала на сообщения об этой многодетной семье, и будет ли оказана ей материальная помощь.
Недавно мы писали о том, что в Новосибирской области в Каргатской центральной районной больнице умерла трехмесячная девочка. Родители ребенка утверждают, что дочка погибла из-за халатности медиков.