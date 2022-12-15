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Историей многодетной семьи из Новосибирска заинтересовались следователи и полиция — малыши ходят в морозы в летней обуви

По данным полиции, мать детей с 2019 года состоит на профилактическом учете в ПДН

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Следователи организовали доследственную проверку

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Историей многодетной семьи из Новосибирска, где у шестерых детей нет зимней одежды, заинтересовались Следственный комитет и полиция. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, специалисты организовали доследственную проверку.

По данным пресс-службы ведомства, в соцсетях опубликовали обращение жителей Новосибирска о том, что шестерым детям из Дзержинского района города угрожает опасность из-за того, что у них нет зимней одежды.

— По данному сообщению СМИ следственными органами СК РФ по Новосибирской области организована доследственная проверка, — указано в сообщении. — В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики Дзержинского района на предмет халатности.

Отмечается, что по результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что информация о ситуации в многодетной семье зарегистрирована в отделе полиции. К малышам выехали инспекторы ПДН и других компетентных органов для установления, в частности, условий проживания, содержания и воспитания.

— При посещении данной семьи нарушений не выявлено. Мать несовершеннолетних с 2019 года состоит на профилактическом учете в ПДН, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Семья стоит на контроле инспекторов ПДН отдела полиции, которыми продолжится осуществление проверочных мероприятий.

Между тем в ведомстве отметили, что сотрудники ПНД регулярно посещают семью. В 2022 году в отношении матери было составлено четыре протокола по выявленным нарушениям по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Отметим, о ситуации в семье жители Дзержинского района Новосибирска сообщили детскому омбудсмену. Оказалось, что новосибирцы и раньше обращались с этим вопросом в Роспотребнадзор, полицию, органы опеки и попечительства.

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