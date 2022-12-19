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Под Новосибирском нашли тело мужчины — в полиции начали проверку

Сибиряка обнаружили в лесу в Бердске

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По данным СМИ, сибиряк заблудился в лесу

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В Бердске Новосибирской области 16 декабря нашли тело 38-летнего мужчины. Соответствующую информацию НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По факту происшествия специалисты ведомства организовали проверку.

— Действительно было обнаружено тело мужчины в Бердске. По факту обнаружения тела мужчины без признаков насильственной смерти сотрудниками полиции проводится проверка. Все обстоятельства выясняются, — сообщили НГС в ведомстве.

Как сообщает издание «Свидетель», тело сибиряка нашли в лесу в районе лыжной базы «Метелица». Мужчина заблудился, о чем накануне происшествия сообщила специалистам поискового-спасательного отряда его мать.

Ранее НГС сообщал о том, что в Новосибирске ищут 57-летнюю Галину Гаас. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 10 декабря.

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