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Не возвращается уже 9 дней: в Новосибирске ищут 57-летнюю женщину

Галина Гаас ушла в неизвестном направлении

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Женщина регулярно посещает храмы

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В Новосибирске ищут 57-летнюю Галину Гаас, которая ушла из дома в неизвестном направлении 10 декабря. Женщина пропала в Железнодорожном районе Новосибирска.

Как сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, заявку о поиске женщины специалисты получили 18 декабря.

— Родные проснулись утром, обнаружили, что женщины дома нет. Человек ранее не пропадал, относится к категории верующих, регулярно посещает храмы, — отметила Алеся Яблонских. — Обратили внимание, что не взяла вставные зубы. Проверили больницы, похожего человека не нашли, сейчас распространяем ориентировку в сети.

Рост Галины Гаас — 155 сантиментов, телосложение худощавое, волосы светлые окрашенные, глаза голубые. Сибирячка одета в черные сапоги и темно-серую удлиненную куртку с капюшоном.

В середине декабря под Новосибирском пропал 43-летний Сергей Семенов. Мужчина в день пропажи находился на станции Мочище у знакомых.

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