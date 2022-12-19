«На связь не выходят»: приставы объявили в розыск двух новосибирских должников по алиментам — фото

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск двух мужчин — должников по алиментам. Они могут находиться в Новосибирске.
Первый — 44-летний Олег Бабюк, который не выплачивает алименты своему сыну. Мальчику 31 декабря исполнится 12 лет.
— Он задолжал ребёнку около 200 тысяч рублей. На связь не выходит. Известно, что он уехал в Новосибирск. В Кочковском районе давно не проживает, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Также в розыск объявлен 34-летний Денис Гусилетов.
— Своему 9-летнему сыну отец задолжал около 800 тысяч рублей. Разыскное дело на должника завели в мае этого года. Установлено, что должник на территории Доволенского района не проживает, — объяснили приставы. — Предположительно находится в Новосибирске. За должником зарегистрирован автомобиль Toyota Corona 1990 года, госномер А875КЕ154, который также находится в исполнительском розыске.
Если вы знаете, где находятся мужчины, приставы просят позвонить: +7 (383) 241–07–07
В сентябре приставу пришлось два дня караулить 41-летнего жителя Куйбышева, который с открытой формой туберкулеза ходил по городу и отказывался лечиться.