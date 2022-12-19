«Лучший друг солдата»: более 300 кг свиного сала собрали новосибирцы для отправки в зону СВО

Союз женщин Куйбышевского района Новосибирской области отправил на СВО более 300 килограммов свиного сала, которое собрали местные жители и предприниматели. Администрация района отчиталась 17 декабря о завершении благотворительной акции «Поможем солдатам. Сало на фронт!».
— Собрано, упаковано и доставлено в Новосибирск более 300 кг свиного сала, которое 20 декабря Союзом женщин Новосибирской области будет отправлено воинам в зону проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении в официальной группе администрации во «ВКонтакте».
Для справки в тексте приведено:
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— Даже на заре своего появления в рационе человека сало было исключительно продуктом военного назначения. Являясь высококалорийным продуктом длительного хранения, сало было (и есть!) лучшим другом солдата!
Адреса, куда можно нести помощь мобилизованным и участникам СВО в Новосибирске, мы публиковали здесь.