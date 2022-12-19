В ТРЦ «Аура» объяснили, что делать с машиной на парковке, если будет взрыв или пожар

В ТРЦ «Аура» после статьи НГС об эвакуации из торговых центров в случае ЧП сообщили, что приоритетом в таких случаях является спасение людей, поэтому нужно эвакуироваться из здания без автомобиля. Ранее мы поставили эксперимент и выяснили, сколько секунд занимает выезд из крытых паркингов наших основных ТЦ.
— Все, кто оказался в момент объявления о пожаре на подземной парковке, должны эвакуироваться без автомобиля через эвакуационные выходы, ориентируясь по специальным указателям. Это правило прописано во всех противопожарных регламентах торговых центров, — отметили в пресс-службе ТРЦ.
В «Ауре» подтвердили, что электромагнитные замки на эвакуационных дверях разблокируются автоматически при сигнале о ЧП, а в остальное время двери закрыты для обеспечения безопасности от террористической угрозы.
Напомним, руководство МЧС РФ заявило, что после серии взрывов и пожаров в крупных ТЦ (в частности в OBI в Москве) все подобные объекты пройдут дополнительные проверки норм безопасности.