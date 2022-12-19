В ТРЦ «Аура» объяснили, что делать с машиной на парковке, если будет взрыв или пожар

В ТРЦ «Аура» после статьи НГС об эвакуации из торговых центров в случае ЧП сообщили, что приоритетом в таких случаях является спасение людей, поэтому нужно эвакуироваться из здания без автомобиля. Ранее мы поставили эксперимент и выяснили, сколько секунд занимает выезд из крытых паркингов наших основных ТЦ.