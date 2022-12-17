Что делать, если загорится «Аура» или «Галерея». Открыты ли пути эвакуации и за сколько секунд выехать с парковки — эксперимент

В принципе, человек может быстро выбежать из здания (если, конечно, вся техника сработает), но хотелось бы еще и спасти машину с парковки в случае чего. Давайте посмотрим, за сколько времени можно выехать из гаража. Эти замеры мы проводили для чистоты эксперимента не в час пик, а при минимальном трафике — то есть это максимально быстрое время выезда. Автомобиль мы везде ставили в глубине парковки, ближе к лифтам, ведущим в сам ТЦ.