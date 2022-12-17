Что делать, если загорится «Аура» или «Галерея». Открыты ли пути эвакуации и за сколько секунд выехать с парковки — эксперимент

Накануне в МЧС России заявили, что намерены провести проверки торговых центров после серии пожаров и взрывов в крупных ТЦ. Последний случай — дотла сгоревший гипермаркет строительных материалов OBI в Москве. Проверять должны соблюдение норм безопасности, работоспособность противопожарных систем, информационные стенды, эвакуационные выходы. А пока мы решили сами проверить крупнейшие ТРЦ Новосибирска: все ли в порядке с табличками, открыты ли эвакуационные выходы и за сколько времени можно выехать с закрытых парковок, если там что-то произойдет.
ТРК «Ройял Парк»
ТРК «Ройял Парк» представляет собой однообъемное здание с 3 высокими надземными этажами, цоколем и 2 уровнями подземной парковки. Въезд в гараж только один, со стороны Красного проспекта, один выезд — с тыльного торца.
Направления к эвакуационным выходам обозначены стандартными зелеными табличками с бегущим человеком.
Выходы здесь представляют собой тамбуры с 2 дверями — первая дверь находится в открытом состоянии, а вторая дверь оборудована электромагнитными замками, которые в штатном режиме находятся в состоянии «Закрыто».
Но не спешите делать выводы, что «выходы перекрыты» — дело в том, что в современных ТЦ разблокировка выходов происходит автоматически при срабатывании противопожарных датчиков. Также выходы можно открыть вручную с централизованного поста контроля за системами ТЦ.
План эвакуации имеется, действует он от 2017 года. Здесь показано расположение огнетушителей и пути отхода при эвакуации.
В принципе, человек может быстро выбежать из здания (если, конечно, вся техника сработает), но хотелось бы еще и спасти машину с парковки в случае чего. Давайте посмотрим, за сколько времени можно выехать из гаража. Эти замеры мы проводили для чистоты эксперимента не в час пик, а при минимальном трафике — то есть это максимально быстрое время выезда. Автомобиль мы везде ставили в глубине парковки, ближе к лифтам, ведущим в сам ТЦ.
Итак, в «Ройял Парке» ничего сложного, паркинг тут простой прямоугольной формы. Время выезда у нас — 1 минута 27 секунд с небольшой заминкой у шлагбаума. Довольно быстро, но что будет в час пик?
«Галерея Новосибирск»
ТРЦ «Галерея Новосибирск» — это 6 этажей без подземного гаража. Парковка тут на верхних этажах, добираешься до нее по «винтовому» тоннелю.
Эвакуационный выход на парковке заперт, виден электромагнитный замок, указано, что выход находится «под сигнализацией».
В самом ТРЦ аналогичные выходы в запертом состоянии, открываются они по стандарту — автоматически в случае ЧП.
Справа мы видим дополнительную зеленую кнопку для отпирания выхода и красное переговорное устройство с диспетчером ТРЦ на экстренный случай.
План эвакуации от 2018 года с указанием места, где вы находитесь.
Теперь покидаем здание на автомобиле — за счет долгого спуска время выезда тут оказалось самое большое — 2 минуты 38 секунд.
ТРЦ «Аура»
И теперь наш главный ТРЦ — огромная «Аура»: 4 надземных этажа и 2 уровня гаража. Заезд на парковку здесь с двух фасадов, выезд так же с двух — на Военную и на Ипподромскую.
Двери выхода на парковке минус первого этажа оказался открыты, они вели в желто-оранжевый эвакуационный коридор.
А в самом ТРЦ также по стандарту — электромагнитный замок в запертом состоянии, отпираемый в случае ЧП. План эвакуации тут от 2019 года.
Выезжаем из глубины парковки на сторону Ипподромской, здесь сразу 3 поста пропуска автомобилей. Время выезда составило 1 минуту 24 секунды, самое минимальное. Но это в середине буднего дня, в выходные в часы пик тут можно выезжать по полчаса.
Между тем в МЧС сообщили, что проверки могут начаться в ближайшее время после согласования плана действий.
— До
В Новосибирске на улице Мира 10 декабря произошел взрыв в гаражном кооперативе. Было разрушено четыре гаража, повреждено десять сооружений. Хронику ЧП можно почитать здесь.