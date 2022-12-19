Назначена глава госинспекции НСО по охране объектов культурного наследия

В Новосибирской области назначили нового начальника госинспекции по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании
— С 15 декабря к исполнению обязанностей начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области приступила Елена Владимировна Макавчик. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Травников.
Ранее она была заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.
Елена Макавчик сменила Елену Медведеву, которая возглавляла инспекцию с июля 2019 года.