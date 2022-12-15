В спецоперации погиб полицейский из Новосибирской области — он родился в Донецке

В Сузунском районе Новосибирской области простились с прапорщиком Олегом Хапакнышом, погибшим в ходе СВО. До участия в боевых действиях он работал в полиции, сообщается на официальном сайте администрации района.
— Он был моим другом детства и одноклассником. Олег с детства мечтал защищать Родину. Он хотел стать военным и посвятил себя работе в органах внутренних дел. К сожалению, жизнь его трагически оборвалась. Светлая память, — приводит администрация слова военного комиссара Сузунского района Василия Радаева.
Олег Хапакныш родился в Донецке, в начале 90-х годов приехал в село Заковряжино Сузунского района Новосибирской области. По данным администрации района, мужчина служил полицейским и неоднократно участвовал в боевых действиях, награжден медалью «За доблесть» и медалью отдела специального назначения «Корсар», тремя медалями ЧВК «Вагнер». За участие в СВО награжден орденом Мужества посмертно, говорится в сообщении.
Прощание с Олегом Хапакнышом состоялось в селе Заковряжино.
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